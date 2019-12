Geen 9de zege op rij: Leicester raakt in eigen huis niet voorbij laagvlieger Norwich Redactie

14 december 2019

17u56 1 Leicester City LEI LEI 1 einde 1 NOR NOR Norwich City

Geen negende competitiezege op rij voor Leicester City, dat in eigen huis punten heeft laten liggen tegen Norwich, de voorlaatste in het klassement. Teemu Pukki trapte de bezoekers op voorsprong, nadien verdween een kopbal van Jamie Vardy via Tim Krul in doel. 1-1, meteen ook de eindstand. Youri Tielemans speelde de hele wedstrijd, Dennis Praet werd halverwege gewisseld.