Gary Neville: "Kevin De Bruyne is een mix van twee Man United-legendes"

23 april 2018

15u51

Bron: Sky Sports 0 Premier League Kevin De Bruyne is aan een fantastisch seizoen bezig. De Rode Duivel wordt logischerwijs langs alle kanten bewierookt. En zo ook door Gary Neville, de voormalige rechtsback van Manchester United. Die laatste vergelijkt De Bruyne met twee van z’n ex-ploegmaats: Paul Scholes en David Beckham. Kan tellen als compliment.

“Jamie Redknapp vergeleek De Bruyne met Paul Scholes, maar volgens mij is de Belg een combinatie tussen Scholes en David Beckham”, aldus Neville bij Sky Sports. “Hij kan het spel verleggen en passen zoals David, én hij is in staat om heerlijke goals vanop afstand te maken zoals Paul. De Bruyne is gewoon zó belangrijk voor Manchester City.”

Silva en De Bruyne zoals Xavi en Iniesta

“Ook David Silva heerst bij ‘The Citizens’”, aldus Neville. “Hij en De Bruyne halen quasi hetzelfde niveau als Xavi en Andries Iniesta onder Pep Guardiola. En dat meen ik. De Bruyne en Silva zijn topspelers. Ze verspelen zelden de bal, hebben de intelligentie en begrijpen gewoonweg het spelletje.”

‘King Kev’ is dit seizoen goed voor zeven treffers en vijftien assists in de Premier League. De draaischijf van Man City greep gisteren wel naast de trofee Speler van het Jaar in Engeland. Die eer was weggelegd voor goalgetter Mo Salah. En daar was Pep Guardiola het niet mee eens. “Als je de voorbije negen à tien maanden analyseert, dan was er geen betere speler dan De Bruyne”, liet de Spaanse oefenmeester bij de BBC optekenen. “Misschien zijn er spelers die betere cijfers achter hun naam hebben, maar die spelen niet voor het team dat vijf speeldagen voor het einde zeker is van de landstitel. Kevin was gewoon de beste.”