Gabriel Jesus schenkt Man City simpele zege tegen middenmoter Burnley ABD

03 december 2019

23u05 0 Burnley BUR BUR 1 einde 4 MCI MCI Manchester City Premier League Met de vingers in de neus. Manchester City heeft een simpele 1-4-zege geboekt op het veld van middenmoter Burnley. Gabriel Jesus (2x), Rodri en Mahrez waren de doelpuntenmakers van dienst bij City. De Bruyne zette zoals steeds de lijnen uit op het middenveld.

Na het gelijkspel tegen Newcastle vorig weekend kon Man City zich geen nieuw puntenverlies veroorloven - de kloof met leider Liverpool bedroeg al 11 punten. De Citizens domineerden heel de wedstrijd en werden - we moeten eerlijk zijn - niet op de proef gesteld door thuisploeg Burnley. Na twaalf minuten kon dirigent De Bruyne een eerste keer schieten. Zijn poging was te centraal om doelman Pope te bedreigen. Het zou niet de laatste poging zijn van de Rode Duivel, maar scoren of een assist geven lukte deze keer niet. Wie wel raak trof, was Gabriel Jesus. De 22-jarige Braziliaan kreeg de bal in de zestienmeter en krulde buiten het bereik van Pope tegen de netten. Heerlijk schot. Op slag van rust had De Bruyne zijn assist bijna te pakken, maar Bernardo Silva miste oog in oog met Pope.

In de tweede helft verzekerde City zich van de overwinning. De Bruyne tikte de bal tot bij Bernado Silva, die Gabriel Jesus zijn tweede treffer van de avond liet scoren. Rodri poeierde de geruststellende 0-3 in doel - rake knal. Na 80 minuten mocht De Bruyne gaan rusten en zijn ploeg slaagde erin de voorsprong nog uit te diepen. Invaller Mahrez tekende voor de 0-4, maar amper twee minuten later gaf City de eerredder voor Burnley weg na slecht verdedigen, Brady profiteerde: 1-4.

Dankzij deze simpele driepunter komt Man City voorlopig naast Leicester op een tweede plaats. De club van Tielemans en Praet speelt morgen in eigen huis tegen rode lantaarn Watford.