Gabriel Jesus leidt Man City met tweeklapper naar verdiende zege tegen Everton ABD

01 januari 2020

20u25 1 Manchester City MCI MCI 2 einde 1 EVE EVE Everton Premier League Verdiende zege voor Manchester City, dat Gabriel Jesus mag bedanken. De Braziliaan tekende voor twee doelpunten tegen Everton en kroonde zich zo tot matchwinnaar.

De VAR eiste een hoofdrol op in de eerste helft. Man City, met Kevin De Bruyne in de basis, kwam al snel op voorsprong via Foden. Maar het feestgedruis in het Etihad Stadium werd snel ingetoomd door de videoref, die voorafgaand nipt offside had gezien van Mahrez. Pech voor City. De Citizens doken ondanks een drietal open kansen - Mahrez’ vizier stond niet op scherp - met een 0-0-tussenstand de rust in.

Na de pauze brak de wedstrijd helemaal open. Gabriel Jesus rondde een fraaie assist van Gündogan af, zeven minuten later was de Braziliaan opnieuw trefzeker: 2-0. Boeken toe? Dat nog niet, want Claudio Bravo maakte het nog spannend. De vervanger van de zieke Ederson gaf de bal zomaar weg en Everton kon profiteren. Richarlison schoot de 2-1 van dichtbij in doel.

Geen hattrick

Een dominant City kwam met een antwoord en ging op zoek naar de 0-3. Jesus zag zijn rake kopbal gepareerd worden door Pickford. De Braziliaan knalde even later op de paal, een hattrick was er voor hem niet weggelegd. Everton probeerde nog te dreigen, maar scoren lukte niet meer. Eindstand: 2-1. De Bruyne en co blijven derde in het klassement met één punt achterstand op Leicester.