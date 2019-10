Gabriel Jesus en David Silva klaren klus voor City, met De Bruyne aan aftrap, in twee minuten Redactie

19 oktober 2019

20u25 0 Crystal Palace CRY CRY 0 einde 2 MCI MCI Manchester City

Manchester City ziet dit weekend de achterstand op Liverpool in elk geval niet oplopen. De nummer twee van de Premier League won bij Crystal Palace met 0-2. Lang zag het er naar uit dat de thuisploeg zonder averij de rust zou halen. Tot City in twee minuten evenveel keer toesloeg. Gabriel Jesus opende de score, David Silva verdubbelde meteen daarop. Kevin De Bruyne, die aan de aftrap kwam, werd in de extra tijd naar de kant gehaald. Christian Benteke mocht bij Palace een kwartier voor tijd invallen. City komt door de zege tot op vijf punten van Liverpool, dat morgen nog aantreedt op het veld van Manchester United.