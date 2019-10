Gabriel Jesus en David Silva klaren klus voor City, met De Bruyne aan aftrap, in twee minuten LPB

19 oktober 2019

20u25 0 Crystal Palace CRY CRY 0 einde 2 MCI MCI Manchester City

Manchester City ziet dit weekend de achterstand op Liverpool in elk geval niet oplopen. De nummer twee van de Premier League won bij Crystal Palace met 0-2. Lang zag het er naar uit dat de thuisploeg zonder averij de rust zou halen. Tot City in twee minuten evenveel keer toesloeg. Gabriel Jesus opende de score uit een counter die door Kevin De Bruyne op gang was gebracht. David Silva verdubbelde meteen.

Een kwartier voor affluiten mocht Christian Benteke invallen bij Crystal Palace. Amper een minuutje later kreeg hij de beste kans voor de thuisploeg, maar doelman Ederson stond pal op de kopbal van de Rode Duivel. In de slotfase kopte De Bruyne rakelings naast op een voorzet van Gündogan.

City komt door de zege tot op vijf punten van Liverpool, dat morgen nog aantreedt op het veld van Manchester United.