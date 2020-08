Fulham keert terug naar Premier League na onwaarschijnlijke vrije trap SVL

04 augustus 2020

23u24 4 Premier League Fulham promoveert als derde ploeg naar de Premier League. In een slaapverwekkende promotiefinale tegen Brentford sloeg linksback Joe Bryan twee keer toe in de verlengingen. Vooral de openingsgoal op vrije trap deed monden openvallen van verbazing.

Het was eraan te zien dat de belangen enorm waren op Wembley. Met promotie naar de Premier League is immers niet alleen een sportief, maar ook een financieel enorm voordeel gemoeid. Promovendi uit de Championship strijken een enorme jackpot aan televisiegeld op. Fulham nam in de eerste helft lichtjes de bovenhand, met een prima schot van Onomah als grootste mogelijkheid. Doelman Raya haalde de bal met een kwieke reflex uit zijn doel. Brentford geraakte niet in zijn gekende attractieve en combinerende spel, ook Fulham deemsterde helemaal weg.

Meteen na de rust schudde Neeskens Kebano (ex-Charleroi en Genk) iedereen even wakker. De flankspeler van Fulham schilderde een vrije trap maar net naast de kooi van Rodak. Voor de rest gingen beide ploegen verder op het elan van de eerste helft. De defensies bleven stevig op slot, van goed voetbal was geen sprake. Ollie Watkins, topschutter van Brentford, stak toch even de neus aan het venster, maar zag zijn matige trap gepareerd.

😳 | Wat een gek doelpunt! Fulham op weg naar de Premier League? 🆙🔥



0️⃣-1️⃣ #BREFUL #EFLPlayOffs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/XZZbZvI9hr Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Dan maar verlengingen. Ook daarin werd het een ware slijtageslag met veel overtredingen en weinig kansen. Tot Joe Bryan iedereen vlak voor het einde van de eerste verlenging met verstomming sloeg. De linksachter van Fulham joeg een vrije trap vanop een gigantische afstand tegen de netten. Brentford-doelman Raya was helemaal ingedommeld en schrok zich een ongeluk bij de geniale ingeving van Bryan. Een geweldige goal of een gigantische blunder, het had van allebei iets weg, maar wel eentje met een duur prijskaartje.

Opnieuw Joe Bryan stelde de promotie twee minuten voor tijd helemaal veilig na een knappe combinatie met de ingevallen Mitrovic (ex-Anderlecht). De eerredder van Henrik Dalsgaard (ex-Zulte Waregem) was er enkel voor de statistieken.

De Londenaars keren na één jaar Championship met vier ‘Belgen’ terug naar de Premier League: Denis Odoi, Neeskens Kebano, Aleksandar Mitrovic en Anthony Knockaert (ex-Standard). Brentford wacht al sinds 1947 op een terugkeer naar het hoogste niveau en zag die promotie nu al voor de negende keer verloren gaan in de promotiefinales. Daarmee is het de slechtst presterende Engelse ploeg ooit in die play-offs.

GOAL | Bryan verdubbelt de score voor Fulham! ✌️



0️⃣-2️⃣ #BREFUL #EFLPlayOffs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/ldNwkE0d2r Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOAL | Het doelpunt van Dalsgaard komt te laat, Fulham promoveert naar de Premier League! 🙏



FT | 1️⃣-2️⃣ #BREFUL #EFLPlayOffs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/yh81gYUBvE Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link