FT buitenland. Politie opent onderzoek naar twee artsen voor onvrijwillige doodslag in verband met dood Astori - De Bruyne en Hazard strijden voor plek in UEFA-Team van het Jaar

Barça-trainer Valverde gunt Luis Suarez rust tegen Tottenham

Luis Suarez zal met Barcelona niet spelen in de wedstrijd tegen Tottenham, morgen op de zesde speeldag van de Champions League. Barça-trainer Ernesto Valverde bevestigde dat de Uruguayaanse aanvaller rust krijgt.

“Het is geen goed idee voor Luis om twee wedstrijden in vier dagen tijd te spelen. Hij is pas net terug van een blessure”, verklaarde Valverde. Zaterdag klopte Barcelona in de Spaanse competitie Espanyol met 0-4. Suarez maakte het derde doelpunt doelpunt. De grillige Zuid-Amerikaan stond daarvoor twee weken aan de kant met een pijnlijke knie.

Barcelona is in de Champions League al zeker van winst in groep B. Tottenham strijdt met Inter, dat PSV ontvangt, voor het andere ticket voor de achtste finales. Beide clubs hebben evenveel punten. De Spurs gaan bij een overwinning door, omdat ze een beter onderling resultaat hebben tegen Inter.

Villarreal zet coach Calleja aan de deur en kiest Garcia Plaza als opvolger

Villarreal heeft zijn hoofdtrainer Javier Calleja de laan uitgestuurd. Dat maakte de Spaanse eersteklasser bekend op haar website. Calleja haalde dit seizoen met het ambitieuze Villarreal slechts veertien punten uit de eerste vijftien competitieduels en stond daarmee als zeventiende maar net boven de degradatiestreep. Afgelopen weekend verloor de gele brigade in eigen huis met 2-3 van Celta de Vigo. Villarreal stelde later vandaag Luis Garcia Plaza als opvolger aan.

De 40-jarige Madrileen was een clubmonument bij Villarreal. Als middenvelder diende hij de club tussen 1999 en 2006 en na zijn actieve carrière startte hij er in 2012 als jeugdtrainer. Na een korte periode als coach van Villarreal B werd hij in september vorig jaar benoemd tot hoofdcoach van het eerste elftal.

Calleja leidde de club vorig seizoen naar een knappe vijfde plaats in de Primera Division en bijhorend ticket voor de groepsfase van de Europa League. Dit seizoen liep het veel minder, met slechts drie zeges in de competitie. In de Europa League heeft het team, ondanks slechts één overwinning, wel nog alle kansen om te overwinteren. Villarreal telt als leider in groep G zeven punten, evenveel als Rapid Wien. Ook Rangers (6 ptn) en Spartak Moskou (5 ptn) volgen op de voet. Donderdag ontvangen de Spanjaarden Spartak Moskou op de slotspeeldag.

De 46-jarige Garcia Plaza werkte eerder al bij Villarreal. In het seizoen 2005/2006 had hij het B-elftal onder zijn hoede. Verder was hij onder meer trainer van Levante, Getafe en laatst het Chinese Beijing Renhe. Hij krijgt een contract tot het einde van het seizoen.

Politie opent onderzoek naar twee artsen voor onvrijwillige doodslag

De Italiaanse politie opent een onderzoek voor onvrijwillige doodslag naar twee artsen in verband met de dood van voetballer Davide Astori. De artsen hadden in hun medische rapporten de 31-jarige kapitein van Fiorentina fit verklaard ondanks duidelijke hartafwijkingen. Zo bevestigt het parket van Firenze. Davide Astori werd op 4 maart 2018 dood aangetroffen in zijn hotelkamer voor een wedstrijd.

Het onderzoek naar de twee artsen, die in publieke instellingen in Cagliari en Firenze werken, komt er nadat een Florentijnse krant twee elektrocardiogrammen van de voormalige Italiaanse international publiceerde. Beide cardiogrammen, die dateren van juli 2016 en 2017, tonen duidelijk dat er iets mis was met het hart van Astori. De autopsie stelde dat Astori is overleden als gevolg van een tachyaritmie, een abnormale versnelling van de hartslag. De eerste onderzoeken onmiddellijk na het overlijden hadden in tegenstelling geconcludeerd dat een “waarschijnlijke bradyaritmie”, een vertraging van het hart, had geleid tot het tragische voorval.

Davide Astori droeg 14 keer het shirt van de Italiaanse nationale ploeg. Alvorens hij kapitein werd van Fiorentina, speelde Astori bij AS Roma, AC Milaan en Cagliari. Zijn overlijden dompelde de Italiaanse voetbalwereld in diepe rouw. Fiorentina en ex-club Cagliari beslisten, als eerbetoon aan de centrale verdediger, dat zijn rugnummer 13 nooit meer door iemand anders gedragen zal worden.

Slechts twee Belgen genomineerd voor UEFA-team van het jaar

De Europese voetbalbond UEFA heeft vijftig genomineerden bekendgemaakt voor de jaarlijkse verkiezing van het Team van het Jaar. Verrassend is dat met Kevin De Bruyne en Eden Hazard slechts twee landgenoten tot de lijst behoren. Thibaut Courtois, afgelopen zomer nochtans verkozen tot beste doelman op de Wereldbeker in Rusland, behoort verrassend genoeg niet tot de genomineerden.

Opvallend is dat Courtois’ concurrent bij Real Madrid, de Costaricaan Keylor Navas, wel tot genomineerden behoort. Navas moet sinds de aanstelling van Santiago Solari als Real Madrid-coach nochtans vrede nemen met het bankzittersstatuut.

Vanaf vandaag kunnen fans op de website van de UEFA stemmen voor hun favoriete spelers. De stemronde loopt af op 11 januari. Die dag zal ook het Team van het Jaar bekendgemaakt worden.

Vorig jaar haalden zowel Kevin De Bruyne als Eden Hazard het Team van het Jaar. Dries Mertens en Thomas Meunier zaten toen bij de vijftig genomineerden, maar sneuvelden in de eindfase.

Heimir Hallgrimsson, ex-succescoach van IJsland, trekt naar Qatar

Heimir Hallgrimsson, in het verleden de bondscoach van IJsland, gaat aan de slag als trainer van Al-Arabi. Dat heeft de club uit Qatar vandaag laten weten. Al-Arabi staat momenteel op de zesde plek in de Qatari League. Volgens lokale media ondertekent de 51-jarige IJslander een contract tot aan het einde van het seizoen.

Hallgrimsson boekte zijn grootste successen als trainer met de nationale ploeg van IJsland. Eind 2011 kwam hij bij het team als co-trainer naast de Zweed Lars Lagerbäck. Het duo kwalificeerde IJsland voor de eerste keer voor de eindronde van een EK, in 2016. In Frankrijk haalde IJsland verrassend de laatste acht na onder meer winst in de achtste finales tegen Engeland. Na het EK stopte Lagerbäck, hij koos voor een avontuur bij de Noorse nationale ploeg, en ging Hallgrimsson alleen verder. Opnieuw slaagde de gediplomeerde tandarts erin het kleine IJsland naar de eindronde van een groot toernooi te loodsen. De eilandstaat kwalificeerde zich voor het eerst voor een WK. In Rusland eindigde het IJslandse avontuur in de groepsfase. Na een knappe draw tegen Argentinië (1-1) volgden nederlagen tegen Nigeria (0-2) en Kroatië (1-2). Na het toernooi trok Hallgrimsson de deur bij de nationale ploeg dicht. De Zweed Erik Hamren werd er zijn opvolger.

John van den Brom stopt na dit seizoen bij AZ

John van den Brom stopt aan het einde van dit seizoen als trainer van Eredivisie-club AZ. De Alkmaarse club bevestigde dat in gezamenlijk overleg is besloten uit elkaar te gaan. Van den Brom is sinds 2014 werkzaam bij AZ. Zijn opvolger is ook al bekend: de huidige assistent Arne Slot.

Van den Brom, wiens contract komende zomer afloopt, volgde in september 2014 Marco van Basten op. Geen trainer was ooit langer werkzaam bij AZ. “Ik ben trots dat ik als langstzittende trainer de boeken inga”, aldus de oud-coach van Anderlecht (2012-2014). “De afgelopen vijf jaar heb ik mooie seizoenen beleefd bij AZ. Maar het is nog te vroeg om terug te blikken. Vanaf heden gaat de focus weer op dit seizoen. We gaan er de komende maanden alles aan doen om het seizoen ‘AZ-waardig’ af te sluiten.”

Vermaelen staat voor duel met oude rivaal: “Nooit spijt gehad van transfer naar Barcelona”

Thomas Vermaelen komt ook in zijn vierde seizoen bij FC Barcelona maar met mondjesmaat aan spelen toe. Maar dat deert de 33-jarige Rode Duivel niet, die in Catalonië kan spelen “aan de zijde van de beste spelers ter wereld”. Vermaelen en Barcelona ontvangen dinsdag op de slotspeeldag van de groepsfase van de Champions League het Engelse Tottenham. De Spurs zijn de grote rivaal van Vermaelen’s voormalige club Arsenal.

De verdediger trok in de zomer van 2014 na vijf seizoenen bij Arsenal naar eigen zeggen “op het juiste moment” de deur achter zich dicht in Londen. Barcelona betaalde destijds negentien miljoen euro voor Vermaelen, maar onze landgenoot kon zich in Nou Camp nooit opwerken tot een vaste basispion. De oorzaken daarvoor zijn de grote concurrentie en de blessuregevoeligheid van Vermaelen zelf.

“Toch heb ik geen enkele vorm van spijt”, verklaarde Vermaelen maandag. “Ik ben naar Barcelona gegaan om te kunnen spelen met de beste spelers ter wereld. Dat is buitengewoon. Het is niet makkelijk om je tot basisspeler op te werken, maar ik ben hier heel gelukkig. Elke dag dat ik op het veld sta, voel ik me gezegend. Een speler als Lionel Messi is op training elke dag zo goed als in een wedstrijd. Dat maakt ook van mij een betere speler.”

Door de blessure van concurrent Samuel Umtiti maakt Vermaelen kans om dinsdag te starten tegen Tottenham. De Rode Duivel is zelf nog maar net hersteld na bijna twee maanden in de lappenmand te hebben gelegen met een hamstringblessure. Vorige week woensdag maakte hij zijn comeback in de Copa del Rey.

Door de geringe speeltijd duiken elk jaar wel transfergeruchten op rond Vermaelen. Komende zomer is hij einde contract bij Barcelona en lijkt een vertrek zeker. “Ik sta open voor alles”, aldus Vermaelen. “Een terugkeer naar Engeland is mogelijk. Ik heb goede herinneringen aan mijn tijd in de Premier League en was er heel gelukkig. Tot op de dag van vandaag kijk ik alle matchen van Arsenal. Ik vind dat de nieuwe coach, Unai Emery, goed werk levert. Ik steun de club door dik en dun. Als je die sfeer iedere keer in het stadion ziet en vooral vorige week in de derby tegen Tottenham... Dat mis ik wel. Ik herinner me nog heel levendig de derby in mijn tweede jaar, die we met 5-2 wonnen, na eerst 0-2 te hebben achtergestaan. De vieringen achteraf in de kleedkamer kan ik mij zo voor de geest halen.”

Vermaelen treft dinsdag tegen Tottenham collega-Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen - Mousa Dembélé is nog out met een enkelblessure. “We babbelen constant met elkaar op WhatsApp, maar ze hebben natuurlijk geen idee wie er dinsdag zal spelen”, lachte Vermaelen. “Ze zullen moeten afwachten.”

Barcelona (13 ptn) is als koploper in groep B al zeker van de kwalificatie voor de tweede ronde van het kampioenenbal. Tottenham (7) strijdt met Inter (7), dat in eigen huis het al uigeschakelde PSV ontvangt, voor de tweede plaats. Vermaelen zou dus kunnen helpen met het uitschakelen van zijn vroegere Londense rivaal. “Ik probeer de wedstrijd niet op een te emotionele manier in te gaan”, counterde de verdediger. “Je moet koelbloedig blijven en met een vrij hoofd aan de aftrap verschijnen.”

Italiaan Davide Massa fluit Club Brugge - Atlético Madrid

De Italiaan Davide Massa (37) is door de UEFA aangeduid als scheidsrechter voor de Champions League-wedstrijd van Club Brugge tegen Atlético Madrid. De Bruggelingen ontvangen dinsdag (21u) de Spaanse topclub op de laatste speeldag in groep A. Het is de 21e wedstrijd van Club Brugge die door een Italiaanse ref geleid wordt.

Massa, internationaal ref sinds 2014, fluit pas zijn tweede wedstrijd op het kampioenenbal, na FC Porto-Lokomotiv Moskou van 6 november. Behalve een Youth League-match tussen RSC Anderlecht en Arsenal in 2016, heeft Massa nog niet eerder een wedstrijd met een Belgische club geleid. In de Serie A had hij de wedstrijdleiding in handen van tot dusver 114 matchen.

Club Brugge staat met 5 punten op de derde plaats in Champions League-groep A en is al zeker van overwintering in de Europa League. Atlético (12 ptn) staat op kop in de poule, voor Borussia Dortmund (10 ptn). AS Monaco is laatste met 1 punt.

Liverpool houdt blessuregevoelige verdediger Gomez langer aan boord

Liverpool heeft het contract van Joe Gomez verlengd. Dat maakten de Reds bekend op hun website. De duur van de nieuwe overeenkomst van de 21-jarige verdediger werd niet bekendgemaakt. Volgens Engelse media zou hij tot medio 2024 vastliggen.

Gomez vervoegde Liverpool in de zomer van 2015. Hij kwam over van zijn opleidingsclub, toenmalig tweedeklasser Charlton Athletic, de club van eigenaar Roland Duchâtelet. Gomez kwam sindsdien - ondanks veelvuldig blessureleed - tot 59 officiële duels voor de Reds. Vorige week woensdag was het weer prijs toen hij in het competitieduel bij Burnley (1-3) een breukje in het linkeronderbeen opliep. Zijn inactiviteit wordt op zo’n zes weken geschat. Hij mist daardoor de drukke eindejaarsperiode van de koploper in de Premier League.

Gomez is ook zesvoudig Engels international. Hij miste afgelopen zomer de Wereldbeker in Rusland door een enkelblessure.

😁 @J_Gomez97 has signed a new long-term contract with the Reds!



CAF maakt op 9 januari organiserend land bekend

De overkoepelende Afrikaanse voetbalbond (CAF) zal op 9 januari na afloop van de bijeenkomst van het Uitvoerend Comité de nieuwe organisator van de Africa Cup in 2019 (15 juni-13 juli) bekendmaken. Dat verklaarde voorziter Ahmad Ahmad maandag in Parijs.

“Op 14 december sluit de procedure waarin landen zich kandidaat kunnen stellen”, aldus Ahmad. “Op 25 december zal vervolgens een shortlist worden opgesteld met hun evaluatie. Op 9 januari ten slotte zal het Uitvoerend Comité samenkomen in Dakar en nadien zullen we onze beslissing bekendmaken.”

Ahmad bleef vaag over het aantal kandidaturen die al waren binnengekomen. “Twee of drie”, liet hij optekenen. “Of Marokko de topfavoriet voor de organisatie is? Dat weet ik niet. Zuid-Afrika heeft ons een intentieverklaring gestuurd, net als enkele andere landen. Over de kandidatuur van Congo-Brazzaville (die vrijdag door één van de vice-voorzitters van de CAF werd bevestigd, maar zondag door de Congolese minister van Sport werd weerlegd, red.) wil ik niets kwijt. Ik wil niet praten over de interne problemen van een land.”

De CAF besliste eind november om de organisatie van de Africa Cup van volgend jaar af te nemen van Kameroen. Dat land was in 2014 aangesteld als organisator, maar omdat de werken aan de infrastructuur ter plaatse te veel vertraging opliepen, moest op zoek gegaan worden naar een vervanger. Kameroen kreeg wel de bevestiging dat de Africa Cup in 2021, met twee jaar vertraging, in het land van “De Ontembare Leeuwen” gespeeld zal worden.

Witsel krijgt bij Dortmund rust tegen Monaco

Borussia Dortmund rekent morgenavond (om 21u00) voor het overbodige laatste groepsduel in de Champions League bij Monaco niet op Rode Duivel Axel Witsel. Hij krijgt rust net als sterspelers Thomas Delaney, Marco Reus en Lukasz Piszczek. Zij sukkelen met blessures.

Dortmund reisde met een vertimmerde selectie naar Monaco. Delaney (kuit), Reus (dij), Piszczek en Bruun Larsen (beiden knie) en Zagadou (voet) stapten vanochtend niet op het vliegtuig naar het prinsdom. Ook afwezig zijn Jadon Sancho (sterfgeval in de familie) en Witsel, die gewoonweg rust krijgt.

🛫 Gleich geht’s für den BVB nach Monaco! #UCL



“Het duel bij Schalke 04 van zaterdag (1-2 winst) heeft veel krachten gekost”, legde Sebastian Kehl, oud-aanvoerder van de Borussen en momenteel lid van de sportieve staf, uit. “Sommige spelers zijn uitgeput door de snelle opeenvolging van wedstrijden de voorbije weken.”

Voor Dortmund staat in Monaco enkel de groepswinst nog op het spel. De Duitsers staan momenteel tweede in groep A, met tien punten na vijf duels. Groepsleider Atlético Madrid (12 ptn) trekt eveneens dinsdag naar Club Brugge (5 ptn), dat als nummer drie naar de Europa League gaat. Monaco (1 pt) is al zeker van de uitschakeling.

Witsel ging na de zege tegen Schalke 04 in de Kohlenpottderby nog uit de bol met enkele fans van Borussia Dortmund. Zo blijkt uit een video die hij na de 1-2-zege op Twitter plaatste. Net als zijn ploegmaat Achraf Hakimi ging Witsel met enkele fans uit de bol. “About last night”, schreef de middenvelder bij de video. Dortmund staat na veertien speeldagen op kop in de Bundesliga. Het telt zeven punten meer dan het Borussia Mönchengladbach van Thorgan Hazard.

Arjen Robben houdt toekomst open: “Misschien stop ik wel gewoon”

Arjen Robben maakte vorige week bekend op het einde van het seizoen Bayern München na tien jaar te verlaten. Waar zijn toekomst dan wel ligt, weet de 34-jarige Nederlander naar eigen zeggen nog niet. “Enkel als ik een voorstel krijg waar ik honderd procent van overtuigd ben, ga ik door”, liet Robben optekenen in het Duitse magazine Kicker.

Robben kende bij de Duitse Rekordmeister een uitzonderlijk succesvolle periode. De Nederlander behaalde de voorbije tien seizoenen zeven landstitels, vier Duitse bekers, één Champions League en één wereldtitel voor clubteams. Waar hij volgend seizoen speelt en of hij überhaupt nog zal spelen, weet hij nog niet.

“Het is een enorme beslissing om te nemen”, aldus de Nederlander. “Je kan zo’n beslissing niet op één dag nemen. Ik heb al lang en hard nagedacht. Op dit moment ben ik tevreden met de beslissing die ik heb genomen om Bayern te verlaten. Het voelt goed dat ik mijn besluit heb kunnen meedelen aan de club en de fans. Dit was het juiste moment. Ik wacht nu af voor volgend seizoen. Als er een voorstel komt waar ik voor honderd procent achter sta, zal ik verder blijven voetballen. Als dat voorstel er niet komt, kan dit zomaar het einde zijn en stop ik er gewoon mee.”

Milan-directeur Leonardo bevestigt: “Zlatan komt niet terug naar ons”

Leonardo, de sportief directeur van AC Milan, heeft zondag na afloop van het 0-0 gelijkspel van de Rossoneri thuis tegen Torino klaarheid geschonken over een eventuele terugkeer van Zlatan Ibrahimovic. Die is uitgesloten, volgens de Braziliaan.

“Ibrahimovic zal niet naar Milan komen”, liet Leonardo optekenen. “We dachten dat we hem konden strikken en hij had van grote waarde kunnen zijn voor ons. Maar hij heeft zijn woord gegeven aan LA Galaxy. Zolang zij zijn voorwaarden inwilligen, zal hij bij die club blijven.” Leonardo liet vervolgens weten te menen dat zijn kern voldoende evenwichtig is. “We zoeken in de wintermercato enkel naar een middenvelder en een spits. Die middenvelder is nodig door de langdurige afwezigheid van Lucas Biglia (ex-Anderlecht).”

De voorbije dagen gonsde het van de geruchten rond een eventuele uitleenbeurt van de 37-jarige Zlatan aan zijn ex-club AC Milan tijdens het voorjaar. De MLS ligt op dat moment immers stil. De Zweed kende tussen 2010 en 2012 twee succesvolle seizoenen bij de Rossoneri. Hij hielp de club in zijn eerste seizoen aan de landstitel en kwam in totaal aan 56 goals in 85 wedstrijden.

Milan kampeert in de Serie A momenteel op de vierde plaats, met 26 punten na vijftien wedstrijden. Leider Juventus telt al een straat voorsprong met 43 punten na evenveel duels.

Puma zet in op Rode Duivels

Puma zet in op Rode Duivels. Nadat de Duitse sportfabrikant eerder al Romelu Lukaku en Axel Witsel vastlegde, spotten we op Stamford Bridge ook Vincent Kompany (32) op Puma’s. Toeval is dat niet. De City Group, die naast Man City ook New York City, Girona en Melbourne onder zijn vlag heeft, tekende een half jaar geleden een miljoenendeal met Puma als opvolger voor Nike. Een contract dat zo’n 56 miljoen euro per jaar oplevert. Kompany traint al een tijdje op Puma’s. Nadat zijn contract bij New Balance afliep, speelde Kompany op oude Adidassen. Als de details met Puma geregeld zijn, heeft hij zowat alle schoenleveranciers gehad. Hij maakt zo bijna de volledige cirkel rond: hij startte zijn carrière op Adidas, tekende een betere deal bij Nike, werd vervolgens voor meer dan 600.000 euro per jaar het gezicht van nieuw merk Warrior (New Balance). Puma is de enige die nog ontbrak.

Puma heeft overigens nog ambitieuze plannen om andere spelers van nieuw vlaggenschip Man City vast te leggen. Raheem Sterling en ook Kevin De Bruyne staan op de lijst van targets. Voor die toppers heeft Puma meer dan 1 miljoen euro per jaar nodig. De Bruyne ligt nog enkele jaren vast bij Nike, maar hij behoort er niet tot het kransje topverdieners. Dat kan veranderen als Puma zich bemoeit. De Bruyne is al tien jaar verbonden aan het Amerikaanse merk.