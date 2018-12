FT buitenland. Messi mag vijfde Europese Gouden Schoen op palmares schrijven - River Plate laat zich op WK voor clubs verrassen - Zlaten nog langer in MLS Redactie

18 december 2018

20u56

Bron: Belga

Croux legt met Willem II derdeklasser over de knie

In Nederland stond vanavond bekervoetbal op het menu. Invaller Jordy Croux kwalificeerde zich met Willem II makkelijk voor de kwartfinales met een 3-0 zege tegen de Amsterdamse derdeklasser AFC. Dylan Seys en Anas Tahiri liggen met Waalwijk uit de beker na een 2-0 nederlaag op het veld van FC Twente.

In de 1/8 finales van de Nederlandse KNVB Beker begon Jordy Croux dinsdagavond op de bank van Willem II tegen de amateurs van AFC uit Amsterdam, de leider in de Nederlandse derde klasse. De troepen van Adrie Koster kwamen na achttien minuten op voorsprong via Donis Avdijaj. Twintig minuten later verdubbelde Fran Sol de score vanop de stip, en voor rust werd het nog 3-0 via Aras Özbiliz. Croux mocht in de 63e minuut invallen, maar het scoreverloop veranderde niet meer.

Ibrahimovic doet er jaartje bij in “MLZ”

Zlatan Ibrahimovic zal ook volgend seizoen zijn kunstjes in de Major League Soccer vertonen. De 37-jarige voormalige Zweedse international verlengde zijn verblijf bij La Galaxy tot eind 2019. Zelf had de spits het nieuws al een dag eerder wereldkundig gemaakt. “MLZ, ik ben nog niet klaar met jou”, twitterde hij. Voor Ibrahimovic is het immers al de “Major League Zlatan”.

“Hij heeft afgelopen seizoen zijn waarde bewezen en we zijn blij dat we hem er ook in 2018 bij hebben”, verklaarde manager Dennis te Kloese. Ibrahimovic maakte één van de meest geslaagde debuten in de MLS. In 27 wedstrijden scoorde hij 22 keer en deelde hij tien assist uit. Het leverde hem de titel “Rookie van het Jaar” op. Eén van zijn goals werd ook tot mooiste van het seizoen verkozen.

Ibrahimovic verliet in maart Manchester United voor Galaxy. Voordien scoorde hij zijn doelpunten voor zijn jeugdclub Malmö (1999-2001), Ajax (2001-2004), Juventus (2004-2006), Inter Milaan (2006-2009), Barcelona 2009-2010), AC Milaan (2010-2012) en Paris Saint-Germain (2012-2016).

River Plate meteen uitgeschakeld

Gastclub Al Ain heeft zich als eerste voor de finale van het wereldkampioenschap voor clubs geplaatst. Het team uit de Verenigde Arabische Emiraten stuntte door het Argentijnse River Plate, recent winnaar van de Copa Libertadores, in een strafschoppenreeks met 5-4 uit te schakelen. Na 90 minuten en verlengingen was het 2-2.

De Zweed Marcus Berg opende de score al in de 3e minuut voor Al Ain, maar al snel keerde Rafael Santos Borre de situatie om. De Colombiaan scoorde in de 11e en 16e minuut. In de 51e minuut legde de Braziliaan Caio de eindstand vast. In de strafschoppenreeks toonde Al Ain zich feilloos, River Plate ging bij de laatste penalty de mist in. Doelman Khalid Eisa ontpopte zich tot held door de elfmeter van Enzo Pérez te stoppen.

Eerder op het WK schakelde Al Ain het Nieuw-Zeelandse Wellington en het Tunesische Espérance Tunis uit. River Plate was rechtstreeks voor de halve finales geplaatst. Woensdag staat Champions League-winnaar Real Madrid in de tweede halve finale tegenover het Japanse Kashima. Real is de titelverdediger.

Tunis kaapt vijfde plaats weg op WK voor clubs na strafschoppenreeks tegen Chivas

Espérance Tunis heeft de vijfde plaats op het WK voor clubs in de Verenigde Arabische Emiraten veroverd. De Tunesische club won na 1-1 met strafschoppen (6-5) van het Mexicaanse Chivas.

De zesde plaats van Chivas is het slechtste resultaat van een Mexicaanse club in de geschiedenis van het WK voor clubteams. Het Argentijnse River Plate, dat onlangs de Copa Libertadores won, treedt deze namiddag aan in de eerste halve finale van het WK tegen het lokale team van Al Ain.

Lionel Messi mag vijfde Europese Gouden Schoen op palmares schrijven

De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi heeft vandaag de Europese Gouden Schoen, de trofee voor topschutter van de Europese topcompetities, in ontvangst mogen nemen voor zijn vele doelpunten vorig seizoen. De 31-jarige aanvaller van Barcelona krijgt de prestigieuze trofee voor het tweede seizoen op rij, en al voor de vijfde keer in zijn carrière. Een unicum in de voetbalgeschiedenis.

Met 34 doelpunten, in 36 wedstrijden, deed “Leo” vorig seizoen twee doelpunten beter dan de Egyptische aanvaller Mohammed Salah (Liverpool) en vier beter dan de Engelse spits Harry Kane (Tottenham Hotspurs).

De Argentijnse superster is de afgelopen tien jaar een echte doelpuntenmachine. Zo was Messi in 2009-2010 (34 doelpunten), 2011-2012 (50), 2012-2013 (46) en 2016-2017 (37) ook al de beste schutter in de Europese topcompetities. Cristiano Ronaldo, Messi’s eeuwige rivaal, won de trofee vier keer, één keer bij Manchester United en drie keer met Real Madrid.

De honger van de Argentijn is nog lang niet gestild. “Ik zit in het beste team met de beste spelers ter wereld. Dat maakt het mij makkelijker. Ik voel me mentaal en fysiek goed. Ik verzorg mezelf en werk hard zodat dit kan blijven duren”, aldus een ambitieuze Messi. Ook dit seizoen scoort Messi bij de vleet. Na zestien competitiewedstrijden staat de teller al op veertien doelpunten.