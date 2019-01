FOTO. Romelu Lukaku happy en single op rode loper van gala-avond Manchester United ODBS

22 januari 2019

21u58 0 Premier League Plezier op en ook naast het veld, tegenwoordig bij Manchester United. Vanavond daagden heel wat spelers op tijdens de 20ste verjaardag van het Unicef Gala Dinner. Onder andere Romelu Lukaku, Jesse Lingard en Paul Pogba hadden het op de rode loper in galakledij duidelijk naar hun zin.

In tegenstelling tot de meeste van zijn collega’s, waaronder de Belgische Braziliaan Andreas Pereira, had Lukaku geen partner bij. Daarrond hangt er nog steeds een waas van mysterie, zeker na de recente geruchten als zou Romelu vader geworden zijn van een zoontje Romeo. Dan maar grappend en grollend met zijn maatjes Lingard en Pogba.

Vooral Paul Pogba, na het vertrek van Mourinho helemaal opengebloeid onder Solskjaer, gooide hoge ogen. De Franse middenvelder lachte breeduit en viel ook op met een kostuum waarin zijn bijnaam ‘La Pioche’ verwerkt was.

Als nieuwe coach mocht Ole Gunnar Solskjaer niet ontbreken in het bijzijn van zijn vrouw Silje. Zeven zeges op rij (zes in de Premier League en één in de FA Cup), geen trainer is ooit beter begonnen in de geschiedenis van Manchester United.

Het event vond plaats op Old Trafford en moet de twintigjarige samenwerking tussen Manchester United en Unicef in de verf zetten. Volgens de club ging er zo al 4,5 miljoen euro naar de organisatie. Opbrengsten uit onder andere tickets voor de gala-avond, terwijl er op de avond zelf memorabilia van de Red Devils geveild worden.