Forfaitcijfers! Liverpool en scorende Origi hebben weinig moeite met Watford XC

27 februari 2019

22u40 0 Liverpool LIV LIV 5 einde 0 WAT WAT Watford Premier League Premier League-leider Liverpool heeft op Anfield eenvoudig afgerekend met Watford: 5-0. Divock Origi bekroonde zijn basisplek met een knappe treffer.

In de negende minuut zette Mané de thuisploeg met een rake kopbal op voorsprong. Wat later pakte de Senegalees uit met een héérlijk hakje: 2-0. Na rust pikte ook Origi z’n doelpunt mee. Onze landgenoot sneed naar binnen en vloerde Foster vervolgens in de korte hoek. Fraaie goal.

Nadien was het de beurt aan Van Dijk, die tweemaal scoorde met het hoofd: 5-0. Een stevige oplawaai. Nog meegeven: Alexander-Arnold gaf drie assists. Man City won daarnaast met het kleinste verschil van West Ham (1-0) en volgt zo nog steeds op één punt in het klassement.

