Football Talk. Standard verbreekt contracten van Cavanda en Orlando Sá - FIFA onderzoekt transfer Fernandes naar Man United

Standard verbreekt contracten van Cavanda en Orlando Sá - FIFA onderzoekt transfer Fernandes naar Man United

07 mei 2020

Standard verbreekt het contract van Luis Pedro Cavanda en Orlando Sá

Standard heeft donderdag bekendgemaakt het contract met verdediger Luis Pedro Cavanda in onderling overleg te hebben verbroken. De tweevoudige Rode Duivel paste al een tijdje niet meer in de plannen van de Luikse club en speelde dit seizoen geen enkele wedstrijd meer voor de Rouches. Ook de verbintenis met Orlando Sá werd beëindigd.

Cavanda streek in de zomer van 2017 neer op Sclessin, de club waar hij ook een deel van zijn jeugdopleiding kreeg. Standard huurde Cavanda in het eerste seizoen van Galatasaray en nam hem in de zomer van 2018 definitief over van de Turkse topclub. Hij kwam de vorige twee seizoenen tot zestig officiële duels voor Standard, waarin hij twee keer scoorde en vier assists gaf. Vanaf begin 2019 kwam hij nog slechts sporadisch aan bod. Zijn laatste duel voor de Rouches dateert van 5 mei 2019.

Ook Orlando Sá kwam niet meer aan de bak bij Standard. De Portugees sukkelde sinds het begin van het seizoen met een achillespeesblessure. Hij was na de winterstop wel fit, maar zat nooit in de wedstrijdselectie. Zijn vertrek komt dan ook niet onverwachts.

FIFA onderzoekt transfer Fernandes naar Manchester United

De FIFA gaat na een klacht van Sampdoria onderzoek doen naar de transfer van Bruno Fernandes (25) naar Manchester United. De Portugese middenvelder kwam in januari voor minimaal 55 miljoen euro over van Sporting Lissabon. Sampdoria beweert echter recht te hebben op 10 procent van de transfersom, maar Sporting weigert te betalen.

Volgens de Portugese club, die Fernandes in 2017 overnam van Sampdoria, hebben de Italianen geen recht op het afgesproken doorverkooppercentage, omdat Fernandes in 2018 z’n contract liet ontbinden. De middenvelder wilde samen met een aantal ploeggenoten weg bij Sporting, nadat ze op het trainingscomplex waren aangevallen door eigen fans. Hij kwam later terug op die beslissing en ondertekende een nieuw contract in Lissabon. Volgens Sporting verviel daardoor het recht van Sampdoria op een deel van een eventuele transfersom.

Fernandes begon sterk bij Manchester United, met twee doelpunten en drie assists in zijn eerste vijf wedstrijden in de Premier League. Volgens Sky Sports doet de FIFA nu onderzoek naar zijn transfer.