Football Talk. Portugal kiest voor EK-basiskamp in Boedapest - Brighton bant supporters na wangedrag - Anderlecht oefent tegen Schotse ploeg op stage

02 januari 2020

Arsenal moet verdediger Chambers rest van seizoen missen na zware knieblessure

Arsenal moet het tweede deel van het seizoen afwerken zonder Calum Chambers. De 24-jarige verdediger liep afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen Chelsea (1-2 verlies) een zware blessure op aan de linkerknie. Chambers ging donderdag in Londen succesvol onder het mes en staat voor een revalidatie van zes tot negen maanden.

Chambers staat sinds 2014 onder contract bij de ‘Gunners’, al speelde hij de afgelopen jaren ook op huurbasis voor Middlesbrough en Fulham. De drievoudig Engels international was dit seizoen min of meer een vaste waarde en speelde veertien duels in de Premier League. In de Europa League kwam hij in actie op de zesde en laatste speeldag in de groepsfase bij Standard (2-2).

Portugal slaat tenten op in Boedapest

De Portugese nationale ploeg kiest als uitvalsbasis tijdens het EK 2020 de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De titelverdediger, die met Duitsland en Frankrijk in een loodzware groep F uitkomt, speelt twee poulewedstrijden in het Ferenc Puskasstadion in Boedapest.

Portugal zal op 11 juni zijn intrek nemen in het trainingskamp, waarna Cristiano Ronaldo en co in de Hongaarse hoofdstad op 16 juni hun openingsduel spelen tegen een nog te bepalen winnaar van de play-offs. Op 20 juni trekken de Portugezen naar de Allianz Arena in München, voor de kraker tegen Duitsland.

Voor de clash tegen Frankrijk keren de troepen van bondscoach Fernando Santos terug naar Boedapest. Die match is een heruitgave van de finale van de vorige editie in 2016. Portugal klopte de Fransen toen in eigen land met 1-0 na verlengingen.

Anderlecht oefent tegen Schotse ploeg op winterstage

De Belgische ploegen maken zich op voor hun winterstages. Traditioneel trekken de meeste ploegen naar Spanje en er raakten vandaag enkele oefenaffiches bekend. Zo oefent STVV op 7 januari tegen het Schalke 04 van Benito Raman en Antwerp meet zich drie dagen later met het Zwitserse Lugano. Nog op die dag treft Waasland-Beveren het Nederlandse Sparta Rotterdam. Anderlecht zal op 11 januari dan weer oefenen tegen de Schotse eersteklasser Livingston. De matchen worden gespeeld in San Pedro del Pinatar.

Brighton bant supporters na wangedrag

Drie supporters die zich op nieuwjaarsdag misdroegen tijdens het competitieduel tussen Brighton & Hove Albion en Chelsea zijn geïdentificeerd en mogen zich aan een zware sanctie verwachten.

De fans, twee van de thuisploeg en een bezoeker, maakten zich schuldig aan racistische en homofobe leuzen. Ze werden nog tijdens de wedstrijd uit het stadion verwijderd en vervolgens opgepakt door de politie. De supporters kijken vermoedelijk aan tegen een levenslange ban en zullen ook gerechtelijk worden vervolgd. "We zijn het kotsbeu dat de reputatie van het voetbal wordt besmeurd door dit soort mensen", zegt Brightonvoorzitter Paul Barber op de website van zijn club, waar Leandro Trossard voetbalt.

Two home supporters and one visiting supporter were ejected from the Amex and subsequently arrested, for three separate incidents of unacceptable abuse during yesterday's match against Chelsea.