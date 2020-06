Football Talk. Martial scoort hattrick - Agüero onder het mes in Barcelona - Vier jeugdspelers tekenen contract bij AA Gent Redactie

24 juni 2020

22u30

Bron: AP, Belga 0

Dendoncker wint met Wolverhampton zuinig van Bournemouth, Martial scoort hattrick

Leander Dendoncker heeft op de 31ste speeldag in de Premier League met Wolverhampton een zuinige 1-0 zege geboekt tegen Bournemouth. Raul Jimenez scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd in de 60e minuut. Dat zag Dendoncker vanop de bank gebeuren. Dertien minuten later mocht de Rode Duivel wel invallen.

In de stand zijn de Wolves zesde, op gelijke hoogte van Manchester United. Dat won woensdag met 3-0 van Sheffield, dankzij een hattrick van de Fransman Anthony Martial. Diens landgenoot Paul Pogba, lang aan de enkel geblesseerd, startte voor het eerst in negen maanden weer in de basis. Wolverhampton heeft ook nog een ticket voor de Champions League in het vizier. Nummer vier Chelsea, dat donderdag Manchester City ontvangt, heeft immers maar twee punten voor.

Vier jeugdspelers tekenen contract bij AA Gent

Bij AA Gent hebben vier spelers uit de eigen jeugd een contract getekend. Het gaat om Jossué Dolet (17), Owen Jochmans (17), Bram Lagae (16) en Jesse Littel (17). Dolet en Littel zijn spitsen, Lagae is een centrale verdediger en Jochmans is een keeper. Lagae kent u misschien uit onze ‘Next Gen’-reeks, waarbij we voor verschillende geboortejaren talentvolle Belgische voetballers voorgesteld hebben. AA Gent rondde voorts ook de komst van Siemen Cloots (17, ex-Lokeren) af.

Compilatievideo van Bram Lagae:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dat er goed gewerkt wordt bij het Buffalo Talent Center!

✍🏼5 talenten langer onder contract: https://t.co/cv7sx9RqzL KAA Gent(@ KAAGent) link

Premier League creëert meldingspunt voor discriminatie op sociale media

De Premier League creëert een meldingspunt waar spelers, coaches, bestuurslui en hun familieleden terecht kunnen met klachten over discriminerende opmerkingen op sociale media. Dat maakte de Engelse voetballiga woensdag bekend.

“Elke zaak zal worden onderzocht, wordt gemeld aan het betrokken platform en indien nodig voor de rechter gebracht”, belooft de Premier League. “Discriminerende beledigingen, of ze nu racistisch, seksistisch of homofoob zijn, zijn onder geen enkele omstandigheid aanvaardbaar. Dit probleem aanpakken is voor ons dan ook een prioriteit”, zegt CEO Richard Masters. “Er zijn te veel gevallen waarin voetballers en hun families verschrikkelijke beledigingen van discriminerende aard ontvangen. Niemand zou dat hoeven mee te maken.”

Onlangs vertelde voormalig Arsenal-spits Ian Wright, nu medewerker bij de BBC, dat hij dagelijks racistische beledigingen ontvangt, vooral sinds zijn steun aan de antiracismebeweging “Black Lives Matter”. Hij gaf het voorbeeld van een Ierse tiener die tussen verschillende racistische termen schreef: “Als ik corona krijg, zal ik op je gezicht hoesten, ik zal zo je doodvonnis tekenen”. “Ik weet dat ik ze niet zou mogen bekijken, maar die berichten raken me zo hard. Dit komt van een kind! En dat kind heeft een directe lijn met mij en kan me probleemloos eender wat sturen”, stelde Wright het probleem aan de kaak.

Aan het begin van het seizoen werden onder meer Manchester United-spelers Paul Pogba en Marcus Rashford mikpunt van racisme nadat ze een strafschop misten. Twitter verbond zich ertoe vertegenwoordigers van Manchester United te ontmoeten, “in het besef dat het zijn gebruikers beter zou kunnen beschermen”. “Racistisch gedrag heeft geen plaats op ons platform en we veroordelen het ten zeerste.”

Agüero onder het mes in Barcelona

Sergio Agüero (32) is in Barcelona door specialist Ramon Cugat geopereerd aan zijn linkerknie. Dat meldt de Argentijn op Twitter. Volgens Manchester City-coach Pep Guardiola is het nog afwachten hoelang de spits out zal zijn.

Vermoedelijk komt Agüero dit seizoen niet meer in actie in de Premier League en de Champions League. “Alles is goed verlopen en ik begin binnenkort aan mijn herstel”, schrijft Agüero op Twitter. “Ik wil dokter Cugat en zijn team bedanken.”

Agüero moest maandag in de eerste helft van het duel tegen Burnley (5-0) reeds van het veld gehaald worden. De Argentijnse spits heeft een voorgeschiedenis van knieproblemen. In de aanloop naar het WK van 2018 ging hij al een keer onder het mes voor een blessure aan diezelfde linkerknie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF Sergio Kun Aguero(@ aguerosergiokun) link

Lees ook:

“U hoeft niet jaloers te zijn”: het relaas van onze man in Engeland die als eerste Belgische journalist een coronamatch bijwoont(+)