Fellaini eist 2,4 miljoen euro van sponsor New Balance omdat schoenen "hem plezier tot voetballen ontnemen" Redactie

11u57

Bron: Belga 0 Photo News Premier League Rode Duivel Marouane Fellaini heeft voor het Hooggerechtshof in Londen een een rechtszaak aangespannen tegen zijn schoenensponsor New Balance, met als reden dat de door New Balance geleverde schoenen "hem het plezier tot voetballen ontnemen, ongemakkelijk zitten en een impact hebben op zijn prestaties".

Hij eist een schadevergoeding van 2,1 miljoen pond (2,4 miljoen euro). Dat bevestigde de Britse krant The Sun. New Balance reageerde intussen bij sportzender ESPN. "We zullen onszelf tot het uiterste verdedigen", klonk het bij het Amerikaanse merk.

Fellaini, die sponsordeal met New Balance tekende in zijn periode bij Everton, verklaarde dat de schoenen moesten "ingelopen" worden door teammanagers vooraleer hij ze zelf kon dragen. Hij zou diverse malen geklaagd hebben bij de fabrikant, maar telkens bot hebben gevangen.

Het bedrijf reageerde dat het zich geen zorgen maakt. Fellaini zou het bedrijf hebben gezegd dat de schoenen "perfect" waren. "Hoewel we geen commentaar kunnen geven op hangende zaken, kunnen we wel bevestigen dat New Balance zich tot het uiterste zal verdedigen. Het bedrijf heeft een jarenlange traditie in het maken van uitstekende schoenen voor atleten over de hele wereld. Het is er van overtuigd op de juiste manier te hebben gehandeld bij het verstrekken van diensten aan Mr. Fellaini."