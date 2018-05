Feesten tot 7u 's ochtends: Depoitre en co schrappen hun terugvlucht na de redding en zakken stevig door in Londen Mike De Beck

11 mei 2018

18u07

Bron: Sport BT/Twitter 0 Premier League Voor het seizoen werd Huddersfield Town door de kenners met stip genoteerd om te degraderen uit de Premier League. Woensdag stelden The Terriers echter het behoud veilig door 1-1 gelijk te spelen op het veld van Chelsea. Dankzij een treffer van Laurent Depoitre en dat werd dan ook stevig gevierd.

De ontlading was enorm groot bij de troepen van David Wagner. Na het laatste fluitsignaal kraakten de spelers in de kleedkamer al enkele biertjes. Het begin van een ongetwijfeld geweldige feestnacht. Normaal gezien stond er meteen na de wedstrijd al een terugvlucht op het programma, maar die werd met de toestemming van de trainer geschrapt om dan later met de bus terug naar West Yorkshire te rijden. Alleen zou de bestuurder met die lange trip zijn werkuren overschrijden. De spelers maalden er niet om en doken dan maar de nacht in Londen in waarna ze donderdagochtend met de trein weer huiswaarts zouden keren. Opnieuw met de toestemming van trainer Wagner dus. De baas gunde het zijn spelers met veel plezier.

Still haven’t slept! Mathias Zanka(@ mzanka) link

De spelers van Huddersfield Town doken dus het bruisende nachtleven van Londen in. Van Stamford Bridge ging het naar nachtclub Chinawhite om in de vroege ochtend dus de trein te nemen. Hoe vroeg? Op die vraag gaf Mathias Jorgensen, beter bekend als Mathias Zanka, een antwoord. Om 6u52 Engelse tijd plaatste de Deen volgende tweet op zijn account: "Nog altijd niet geslapen." Niet veel later kreeg de ploegmakker van Depoitre de vraag of hij geen hoofdpijn had. "Ik heb al betere ochtenden gehad, om eerlijk te zijn." Zanka nam het er maar al te graag bij.

Had better mornings tbh https://t.co/HxxB7S4a0k Mathias Zanka(@ mzanka) link

"Nog nooit zo trots geweest na een doelpunt"

Uiteraard deelde ook Laurent Depoitre in de feestvreugde. Met zijn doelpunt tegen Chelsea droeg de spits meer dan zijn steentje bij om 'operatie redding'. te doen slagen. "We hebben het gedaan. Ik ben nog nooit zo trots geweest na het maken van een doelpunt. We blijven in de Premier League", kon onze 29-jarige landgenoot zijn geluk niet op. Eentje om niet snel te vergeten voor Huddersfield Town, die nacht van woensdag op donderdag.

WE DID IT!!! Never been so proud of scoring a goal! We stay in the Prem! 🎉😁 Een foto die is geplaatst door null (@laudepoitre) op 10 mei 2018 om 00:32 CEST

WE DID IT! We stay in the Prem! 🎉😁 pic.twitter.com/spzyFihVft Laurent Depoitre(@ laudepoitre) link