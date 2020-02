Extreme teleurstelling van Vertonghen had niets te maken met zijn toekomst: “Hij is nog altijd supergelukkig in Londen” Kristof Terreur in Engeland

07 februari 2020

06u30

"De deur staat nog altijd open..." Met zijn onzekere toekomst bij Tottenham had de emotionele reactie van Jan Vertonghen (32) niets te maken, zo verzekert zaakwaarnemer Tom De Mul. Eerder met perfectionisme, betrokkenheid en frustraties dat het die wedstrijd niet liep. "Jan is nog steeds gelukkig in Londen."

De Engelse regisseur had er minder oog voor dan voor zijn extreem emotionele reactie na zijn wissel. Zoveel het aangrijpende beeld met het hoofd in de handen op de bank vertelde bij zijn vervanging, zoveel zei ook dat shot meteen voor de beslissende penalty van Son. Terwijl de camera inzoomde op José Mourinho, sprong er achter hem eentje recht.

Een vingertje ging in de lucht. De jas, die op zijn benen lag om die te verwarmen, kwakte hij twee keer met verbeten blik tegen de grond. Alle frustraties eruit. Vervolgens klapte hij handjes met zijn ploegmaats. Team boven ego. Hij wist dat winst er plots weer in zat.

Beter willen doen

Vertonghen was oprecht blij met de winst van Spurs in de FA Cup-replay tegen Southampton, maar de eigen ontgoocheling was hij nog niet vergeten. Die nam hij mee naar huis en mee op de korte vakantie van vijf dagen die de Spursspelers hebben gekregen. Het moeilijk eerste uur van Spurs en het feit dat het tegen Southampton niet liep zoals het moest. “Vertonghen zat ermee in maar het gaat al veel beter”, zo vertelt zijn zaakwaarnemer De Mul. De Rode Duivel voelt zich betrokken.

“Dit had niks met zijn toekomst te maken”, zegt de ex-speler van Ajax en Sevilla. Het is in mijn ogen wat te groot gemaakt. Jan was gewoon teleurgesteld op het moment van zijn vervanging. Over zijn prestatie, over die van het team. Hij wil nog mooie resultaten halen met Spurs na een moeilijke start. Een Europa League- of een Champions Leagueticket, of in dit geval de FA Cup winnen. Hij is 32, maar hij is nog zo ambitieus. Hij wil nog zoveel. Het EK is bijvoorbeeld een superprioriteit. Dat is het knappe aan hem. Hij wil zo lang mogelijk op het hoogste niveau spelen in een topcompetitie, niet uitbollen. Hij heeft nog enorm veel honger.”

Vertonghen pendelde de voorbije weken tussen bank en basis. Woensdag haalde Mourinho hen nog voor het uur naar de kant. Een tactische ingreep. Van een driemans- naar een tweemansdefensie na een eerste helft waarin Spurs er langs alle kanten werd uitgespeeld. In een team dat zocht, waarin constant met pionnetjes wordt geschoven, vond ook Vertonghen moeilijk zijn weg. Vooral dat zat hem dwars. Hij had beter willen doen.

Gewerkt aan lichaamstaal

De extreme teleurstelling op het gezicht van Vertonghen was verrassend voor zij die hem niet kennen, minder voor hem die al jaren met hem werken. Zie ook de zalvende woorden van Mourinho - “een superprof”. Hij staat bij Tottenham gekend als een perfectionist. Mauricio Pochettino noemde hem een speler die tot zijn veertigste kan doorgaan - zo fit, zo toegewijd.

Half werk is niks voor hem, maar als iets niet gaat zoals hij het wil, durft hij het ook wel helemaal laten lopen. Onvrede, vooral richting zichzelf, die hij ook openlijk uit. De voorbije jaren heeft hij aan zijn lichaamstaal gewerkt, maar als Vertonghen ongelukkig is, heeft hij geen vertaler nodig. Zag je woensdag. De jongen die op de perfectie jaagt, vond niet wat hij wou.

“Jan kan dat moeilijk verbergen, maar zo is hij nu eenmaal”, zegt De Mul. “Hij is nog altijd supergelukkig bij Tottenham en voelt zich uitstekend in Londen. Jan heeft er zijn leven uitgebouwd. Er is geen sprake van dat hij het op zijn beloop laat. Hij heeft enorm veel respect voor Tottenham. En anderzijds stelt Tottenham zich erg respectvol op naar ons. Dat is logisch na bijna acht jaar. Er is een band.”

“Niets uitgesloten”

Toch lopen er momenteel geen gesprekken over zijn aflopend contract. Twijfels over zijn toekomst die de perceptie geen goed doen. De Mul: “We hebben op dit moment geen akkoord, maar ik sluit niets uit. We zetten alles op een rijtje. Er is veel interesse voor Jan, zeker als vrije speler, maar Tottenham blijft voor ons ook een interessante optie. De deur staat nog altijd open.”

Dat weten ze ook bij Spurs. Nieuw contract of geen overeenkomst, tot de laatste dag zal hij betrokken blijven. De hartjes die hij donderdagochtend op de tweets van Tottenham zette, kwamen uit het hart.

