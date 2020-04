Extra miljoenen voor Britse ziekenhuizen? Henderson en Maguire willen Premier League-spelers overtuigen om steunfonds op te zetten KTH

03 april 2020

16u03 0 Premier League De aanvoerders in de Premier League roeren zich in de coronacrisis. De spelers willen een steunfonds oprichten om de ziekenhuizen financieel te helpen. Bij Manchester United wil Harry Maguire dat de spelers dertig procent van hun loon afstaan. Voor april kan dat bij United ruim 5 miljoen opleveren. Ondertussen vraagt de Premier League aan de clubs om in gesprek de gaan met de spelers voor een loonsverlaging van 30 procent.

Enkele aanvoerders hebben de voorbije dagen rondgebeld om ideeën af te toetsen. In de frontlijn: Jordan Henderson van Liverpool en Harry Maguire van Manchester United. De Engelse internationals zijn het beu dat ze door populistische politici (en het grote publiek) zwart worden gemaakt omdat ze niet willen inleveren.

Vandaar het idee om een steunfonds op de richten voor de NHS, de Engelse gezondheidszorg. Vandaag zijn er nog gesprekken, maar het is de bedoeling om geld in te zamelen voor dokters en verplegend personeel. Henderson en Maguire hopen dat alle 20 clubs hun initiatief zullen steunen.

70 miljoen

Bij Manchester United zijn ze al zover. Daar zullen de spelers niet inleveren, maar zijn ze wel zinnens 30 procent van hun salaris voor april af te dragen aan de NHS. Slim gespeeld. Ze halen het ethische argument aan waarvoor enkele voorzitters, zoals Daniel Levy van Spurs, voor vreesden: behoud de lonen, zodat de staat alle belastingen (45%) op de salarissen kan gebruiken, plus een gulle donatie – vrijgesteld van belastingen.

Man United betaalt zijn spelers jaarlijks 332 miljoen uit aan salarissen. Een gift van 30 procent op het maandloon van april zou de NHS miljoenen op kunnen leveren. In de Premier League bedroeg de totale loonlast vorig boekjaar 3 miljard - of 237 miljoen per maand. Een goed miljard daarvan verdween in de staatskas.

Als elke speler instemt om 30 procent van zijn salaris voor april weg te schenken, zouden de ziekenhuizen volgende maand op 70 miljoen extra kunnen rekenen. Zover zijn we nog niet.

Loonsverlaging van 30 procent?

De Premier League vraagt ook de clubs om in gesprek te gaan met hun spelers over een collectieve loonsverlaging van 30 procent. Zaterdag staat weer een gesprek op de agenda met de spelersvakbond PFA. De rijkste competitie ter wereld stelt ook een noodfonds met daarin 125 miljoen pond (ruim 140 miljoen euro) beschikbaar voor de clubs die op het tweede tot en met het vijfde niveau in Engeland spelen. Zij dreigen immers heel wat inkomsten mis te lopen. Tegelijk doneert de Premier League 22 miljoen aan de NHS.