Excellentie simpel afgeleverd: bekijk hier de straffe assists van meester-passeur Kevin De Bruyne Kristof Terreur in Engeland

23 januari 2020

11u15 2 Manchester City Cross merchant (m). Zelfstandig naamwoord ontleed uit het Engels. Letterlijk: groothandelaar in voorzetten. Vaak in een neerbuigende context gebruikt, maar in het geval van Kevin De Bruyne (28) is het een compliment: grossier van kwaliteitsvoorzetten en gemeten passes in bulk. Vooral vanop de rechterflank. Hieronder een compilatie van zijn beste assists bij City:

Nummer vijftien in de Premier League dit seizoen. Gevolgd door nummer dertien en nummer veertien. Op Engelse velden kent Kevin De Bruyne zijn gelijke niet. Niet qua precisie, niet qua perfectie. Passorder-bedrijf ‘KDB’ voetbalt naar de slogan van DHL: ‘excellence simply delivered’. Excellentie op een simpele manier afgeleverd.

Die vijftiende kwam niet toevallig van op zijn geliefde rechterflank. De trademark De Bruyne pass / voorzet. Over de grond of in de lucht, maakt hem niet uit. Dit seizoen, meer dan ooit, is dat plekje op rechts zijn speeltuin geworden.

.@DeBruyneKev en @aguerosergiokun, de redders in nood van @ManCity! 👬⚽ pic.twitter.com/Q5iYdJvmAL Play Sports(@ playsports) link

”Om een of andere reden lukt het vanop die plaats vaak”, vertelde De Bruyne ons eerder dit seizoen. “Misschien omdat ik het gewoon ben. Ik weet het niet. Van links of rechts maakt mij eigenlijk weinig uit. Maar met rechts kan ik sowieso iets meer gevoel in een voorzet steken.”

’Cross it like Kevin’

Op sociale media wordt De Bruyne wel eens denigrerend een ‘cross merchant’ genoemd. Een groothandelaar in voorzetten. Er zit iets van waarheid in, zonder die neerbuigende ondertoon. Sinds De Bruyne in 2015 voor de tweede keer in de Premier League neerstreek, pompte hij in open spel 1.013 crosses voor doel. Enkel het creatieve brein Christian Eriksen komt in de buurt.

Manchester United had destijds ‘Bend it like Beckham’, naar de curve die David Beckham in zijn voorzetten en vrijschoppen legde. Man City verlekkert zich al vier jaar aan ‘Cross it like Kevin’. Veertig procent van De Bruynes assists bij City (25 op 61) komen voort uit voorzetten - stilstaande fases niet inbegrepen. Zijn precisiepercentage (29%) was nooit zo hoog als nu. Zijn rechter is meer dan ooit een wapen van massavernietiging. Zijn strafste troef, gekoppeld aan zijn vista, loopvermogen en snelle denken. ”Het is geen grote verrassing, hé”, zegt Guardiola.

Eenzaam staat na een offseizoen weer waar hij hoort te staan: aan de top van de assistranking met vijftien beslissende passes uit vierentwintig matchen. Acht daarvan uit een voorzet of een strakke pass vanop rechts. Die ‘cross merchant’ doet hij alle eer aan. Leverancier in bulk.