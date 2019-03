Ex-woelwater Standard zaait beroering in Engeland: eerst vileine tackle op gewezen RSCA-speler, nadien briljante apotheose Redactie

09 maart 2019

17u41 0 Premier League Anthony Knockaert, u kent hem wel nog. De Frans-Belgische winger speelde in 2015 voor Standard en staat nu al enkele jaren op de loonlijst van de Engelse eersteklasser Brighton & Hove Albion. In het duel tegen Crystal Palace toonde de 27-jarige Knockaert vanmiddag dat hij fantastische voetjes heeft, maar het licht soms ook helemaal kan uitgaan.

In zijn periode bij de Rouches leerden we het temperamentvolle karakter van Anthony Knockaert al kennen, en een oude vos verleert zijn streken niet. Amper 28 seconden stond de ingevallen winger op het terrein, toen hij met een uitgestrekt been vol richting de edele delen van gewezen Anderlecht-middenvelder Luka Milivojević gleed. Voet van de grond, Milivojević taste naar het kruis en schreeuwde het uit van de pijn. Het stadion schreeuwde moord en brand en ook de spelers van de thuisploeg waren er als de kippen bij om de knotsgekke tackle te veroordelen. De scheidsrechter twijfelde even, maar toonde uiteindelijk genade: geel.

Crystal Palace’s captain won’t be making “sauce” for a while after that sliding challenge on Milivojevic’s bollocks.



I think it’s safe to say Knockaert will not be receiving a Christmas card from Milivojevic or his wife! 🙈 pic.twitter.com/9qEXuPNqnY Forever Boleyn(@ ForeverBoleyn) link

De stevige tackle was meteen de snelste gele kaart in de Premier League in tien jaar. Exact één decennium geleden keek Blackburn-speler Stephen Warnock al na 26 tellen tegen een gele prent aan. Achteraf was Knockaert zich echter van geen kwaad bewust. “Tijdens de rust sprak ik met de referee en ik legde hem uit dat we beiden naar de bal gingen. Alleen was ik net dat tikkeltje te laat. Daardoor raakte ik hem. Eigenlijk was het niet meer dan een duel.” Milivojević dacht daar duidelijk anders over want meer dan eens taste hij na de bewuste fase naar de omgeving van de lies.

Anthony Knockaert’s yellow card after 28 seconds was the quickest in a Premier League game since March 2009, when Blackburn’s Stephen Warnock was booked after 26 seconds against Hull.



Should it have been a red? pic.twitter.com/bNg579YB8D Fantasy iTeam(@ fantasyiteam) link

Fast forward naar minuut 74, waar de ex-Standardspeler alweer van zich liet spreken. Nu in positieve zin. Hij dook naar binnen en schoot, zijn krul vloog aan de hand van een perfecte curve én via de paal los in de winkelhaak. Let ook vooral op de briljante reactie van Brighton-ploegmakker Glenn Murray, die de schoonheid van de goal amper kon geloven. En Knockaert? Die kroonde zich tot man van de match...

De wedstrijd beslissen met een klasseflits!

Getekend, Anthony Knockaert! 🤩⚡ pic.twitter.com/bPvsIy8so4 Play Sports(@ playsports) link

WHAT A GOAL from Anthony Knockaert 😳



Just look at Glenn Murray’s reaction 🤭😂#CRYBRI #BHAFC pic.twitter.com/Rzjgu5MROx GiveMeSport Football(@ GMS__Football) link