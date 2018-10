Ex-speler en huidig T2 van Manchester United vertelt hoe hij na deze te late tackle in Champions Leaguefinale in lange depressie sukkelde Hans Op de Beeck

09 oktober 2018

22u29 0 Premier League In zijn autobiografie vertelt Michael Carrick, ex-speler van Manchester United en momenteel T2 onder Mourinho op Old Trafford, hoe diep hij in de put heeft gezeten na de verloren Champions League-finale in 2009 tegen FC Barcelona. De middenvelder lag met balverlies aan de basis van de openingsgoal en vertelt nu dat hij het jaar daarop door een diep dal is gegaan. "Tijdens het WK in Zuid-Afrika wilde ik naar huis."

'Michael Carrick: Between The Lines', is de titel van de autobiografie van de centrale middenvelder, geprezen om zijn voetbalinzicht en passing. Maar duidelijk ook gevoelig aan de immense druk waaronder topvoetballers staan. Carrick (37) over die verloren Champions League-finale tegen Barça in Rome: "Ik kopte de bal verkeerd en Iniesta passte naar Messi en terug - Barcelona is meedogenloos in de overgang. Ik zat dicht bij Messi, maar kon niet verhinderen dat hij de bal aflegde voor Iniesta, die plots versnelde en zowel mij als Anderson achterliet. Iniesta stak vervolgens tot bij Eto'o die Vidic dribbelde. Ik deed nog een tackle om zijn inzet te voorkomen, maar was te laat en het stond 1-0."

"De weken na die 2-0-nederlaag bleef die fase door mijn hoofd spoken. Ik kreeg het er gewoon niet uit. Dat lijkt wat melodramatisch, maar ik raakte daar echt niet over. Ik maakte het Barcelona veel te makkelijk. Balverlies is sowieso altijd gevaarlijk, maar tegen dat Barcelona was het zelfmoord. Nooit heb ik me na een match slechter op een voetbalveld gevoeld dan toen. Mentaal zat ik aan de grond: ik was kwaad op mezelf, gefrustreerd ook met mijn match en die van United. Ik voelde me depressief, was heel erg down. Ik beschrijf het echt als een depressie, want het was niet een kortstondig iets. Met de trainer (Alex Ferguson, nvdr) heb ik ook nooit nog over die match gepraat. Ik kon het niet, te pijnlijk. Zelfs nu, bijna een decennium later, is de treurnis van die avond nog niet volledig weg."

Carrick, die in totaal 316 matchen voor de 'Mancunians' speelde, legt uit hoe hij het seizoen daarop lang in een vertrouwenscrisis zat. "In de voorbereiding voelde ik dat ik die depressie niet van me af kon schudden. 2009-2010 was echt mijn slechtste seizoen voor Man United. Ik kon het niet meer, had een zwaar hoofd en hart, zelfs mijn benen voelden zwaar aan. Niets ging nog makkelijk. Ik probeerde telkens wel, maar ik kon het gewoon niet meer. Vertrouwen is zo belangrijk voor een sportman. Wanneer het daar is vind je dat louter gewoon, maar wanneer het weg is, ben je echt wanhopig. In de matchen was ik normaal kalm, zag ik alles duidelijk en snel. Zonder na te denken zag ik dikwijls de beste optie. Toen was ik onzeker, traag - ik zag zes verschillende mogelijkheden, maar ik koos steeds de verkeerde op het verkeerde moment. Het speelde zich allemaal in mijn hoofd af. Ik was ook te koppig om psychologische hulp op te zoeken. Het voelde aan alsof niemand me kon helpen."

2010 was ook de zomer van het WK in Zuid-Afrika, waarop Carrick met Engeland aanwezig was. Voor 'Albion' een mislukking: nadat het met veel moeite door de groepsfase struikelde, kreeg het in de zestiende finales 4-1 van Duitsland. "Het was altijd mijn droom om met Engeland een WK te spelen. Maar eerlijk: op dat moment wou ik daar helemaal niet zijn. Het was de zwaarste tijd in mijn depressie."

Markus Babbel

Eerder vertelde Markus Babbel al over de Champions Leaguefinale in 1999. De verdediger van Bayern München was opgelucht dat Manchester United in blessuretijd de 2-1 binnenschoot, zodat er geen verlenging kwam. "Toen ik met Bayern in 1999 eindelijk in de finale stond was ik die dag mentaal volledig kapot. Al voor de wedstrijd en tijdens nog meer. Ik was blij toen United de 2-1 maakte. Bij de 1-1 in de blessuretijd dacht ik 'Oh, nee! En nu nog verlenging! Ik kan niet meer!' De 2-1, slechts seconden later, was bijna bevrijdend. Later vond ik het zo jammer dat ik mezelf zo onder druk zette dat ik van die finale, die ik me zo gewenst had, helemaal niet kon genieten."

Babbel was niet de eerste Duitser die vertelde over de mentale problemen van topvoetballers. Begin dit jaar baarde gewezen 'Welmeister' en Arsenal-verdediger Per Mertesacker opzien met een openhartig interview in Der Spiegel waarin hij bekende dat hij na vijftien jaar profvoetbal voor een wedstrijd nog altijd bijna knock-out gaat van de stress.