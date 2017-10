Ex-Rode Duivel scout Lukaku voor Tottenham: "Het verbaast me dat hij progressie blijft maken" 11u27 0 AFP Premier League Morgen openen Manchester United en Tottenham de tiende speeldag in de Engelse Premier League. Een match in de match wordt de confrontatie tussen topschutters Romelu Lukaku (Manchester United) en Harry Kane (Tottenham Hotspur), al is die laatste onzeker met een hamstringblessure. De Spurs lieten op hun website voormalig Tottenham-spits en Rode Duivel Nico Claesen zijn zegje doen over Lukaku. "Het verbaast me dat Romelu elk jaar progressie blijft maken", liet Claesen optekenen.

De ondertussen 55-jarige Claesen speelde bij Tottenham tussen 1986 en 1988. Met de Rode Duivels schitterde hij op het WK in Mexico in 1986 met een vierde plaats. De Limburger was basisspeler in het elftal van bondscoach Guy Thys en was drie keer trefzeker op dat WK.



"Ik ken Romelu al sinds hij een kind was", opende Claesen. "In de jeugdteams van Anderlecht speelde hij altijd een categorie hoger dan zijn leeftijd. Hij had dan al zijn lichaam mee, maar kreeg wel eens de kritiek dat dat het voor hem zo makkelijk maakte om veel te scoren. Eens hij in het eerste elftal van Anderlecht zou spelen, zou het moeilijker worden, zo werd gezegd. Maar dat was niet het geval. Hij bleef aan de lopende band scoren en elk jaar progressie maken. Zelfs dit jaar bij Manchester United wordt hij nog beter. Hij is gevaarlijk van de eerste tot de laatste minuut."



"Ik ben erg onder de indruk van hoe hij op dit moment speelt", vervolgde Claesen. "Hij kan niet enkel goed diep spelen, maar kan ook in het aanvallende spel goed uit de voeten. De meeste teams spelen met zes of zelfs zeven verdedigende spelers tegen Manchester United, vier verdedigers en twee of drie verdedigende middenvelers. Toch weet hij altijd goed positie te kiezen en de tweede bal op te vangen. Hij heeft op dat vlak veel bijgeleerd. Vroeger werd steeds gezegd dat je Lukaku het best kon gebruiken in een team dat in de ruimte kon spelen, zodat hij diep kon gaan achter de defensie. Maar op dit moment kan hij veel meer. Hij kan ook andere spelers laten voetballen. Bovendien blijft hij uiterst efficiënt. Bij de minste fout van de verdediger, slaat hij toe."



Lukaku zit in zijn eerste seizoen bij Manchester United momenteel aan elf treffers in veertien wedstrijden, in de Premier League zeven goals in negen partijen. Zijn concurrent aan de overzijde, Harry Kane, miste zijn seizoensstart, maar kende een uitmuntende septembermaand. Hij scoorde voor Tottenham dit seizoen al dertien keer in twaalf wedstrijden, in de Premier League acht goals in negen duels.



In de rangschikking tellen Man Utd en Tottenham beiden 20 punten, vijf minder dan leider Manchester City.

photo_news Nico Claesen in het shirt van de Rode Duivels.