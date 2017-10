Everton zet Ronald Koeman aan de deur 14u40

Bron: AD 9 Photo News Premier League Everton heeft per direct afscheid genomen van Ronald Koeman. De Nederlandse trainer van de Toffees kreeg de club uit Liverpool dit seizoen niet aan de praat en werd daarvoor vandaag geslachtofferd. Op Goodison Park waart inmiddels al de naam van oud-trainer David Moyes rond als opvolger van Koeman.

Acht punten uit negen duels - met slechts zeven goals - en de achttiende klassering in de Premier League én een ogenschijnlijk kansloze missie in de Europa League (één puntje uit drie duels). Ronald Koeman vocht de voorbije weken een ongelijke strijd op Goodison Park. Zelfs grootaandeelhouder Farhad Moshiri en voorzitter Bill Kenwright, niet iemand die erom bekend staat werknemers snel de deur te wijzen, konden vandaag niet anders dan Koeman verantwoordelijk te stellen voor de slechte resultaten én het bij vlagen dramatische spel.

Everton, overlopend van de ambities, was de voorbije maanden niet vooruit te branden. Klap op klap incasseerde de ideeënloze formatie van Ronald Koeman, die Everton afgelopen zomer met onder anderen Wayne Rooney, Davy Klaassen, doelman Jordan Pickford, Sandro Ramírez én recordaankoop Gylfi Sigurdsson (50 miljoen euro) voor zo'n 150 miljoen euro versterkte.

Exit Ronald Koeman. #efc Kristof Terreur ¿¿(@ HLNinEngeland) link

Met een volledig vertimmerde selectie moest Koeman, die in de zomer van 2016 subtopper Southampton verruilde voor een plekje aan de blauwe kant van de Mersey, meestrijden om de Champions League-plekken. Nog voor 1 november kan door die opdracht al een dikke streep. Everton staat inmiddels op een degradatieplaats en zal de doelstellingen voor dit seizoen flink moeten bijstellen. Vorig seizoen eindigde Everton nog als zevende in de Premier League. Met Southampton was Koeman als zevende en zesde geëindigd.

Het grote probleem voor Koeman was het vertrek van Romelu Lukaku, de Belgische aanvalsleider die afgelopen zomer voor 85 miljoen euro werd verkocht aan Manchester United. Het vertrek van de topscorer én ijzersterke roerganger in de zestien kon op Goodison Park niet worden opgevangen. Met een bovendien regelmatig sputterende defensie was vooral het gebrek aan scorend vermogen voor Everton én Koeman de voorbije maanden een onoplosbaar probleem.

Nu Koeman vrij is om te gaan en staan waar hij wil, is hij meteen de voornaamste kandidaat voor de rol van bondscoach van Oranje. Voordat het Nederlands elftal met kertsvakantie gaat, leiden Dick Advocaat en Ruud Gullit Oranje nog tijdens de twee oefeninterlands van komende maand tegen Schotland en Roemenië. Het Nederlands elftal, dat zich niet kwalificeerde voor het WK van volgend jaar zomer in Rusland, komt dat pas in het voorjaar weer bij elkaar.