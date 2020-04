Everton-spits Kean werkt zich flink in nesten met filmpjes op Snapchat van lockdownfeestje: “We zijn geschokt” Redactie

26 april 2020

08u49

Bron: The Guardian 2 Premier League De Premier League-sterren blijven de coronamaatregelen aan hun laars lappen . De volgende in het rijtje is Moise Kean. De 20-jarige Italiaanse spits van Everton heeft wat uit te leggen nadat hij een reeks filmpjes deelde die tonen dat hij een lockdownfeestje organiseerde.

De bewuste filmpjes werden verspreid via Snapchat. Volgens Engelse media zouden er heel wat gasten aanwezig zijn geweest in het appartement van de Italiaanse aanvaller. Verschillende plaatselijke nieuwswebsites schrijven ook dat het er stevig aan toe ging ten huize Kean. Er wordt gewag gemaakt van modellen, lapdances en feestgedruis tot in de vroege uurtjes. Een flagrante overtreding van de coronamaatregelen, dus.

Bij Everton zijn ze - op z’n zachtst gezegd - not amused met de zaak. De club uit Liverpool stelt in een statement dat ze met verstomming geslagen is. “Everton FC is geschokt door de informatie dat een speler uit onze hoofdmacht de overheidsregels en de voorschriften van de club heeft genegeerd”, zo klinkt het. “De club heeft haar teleurstelling daarover ook in klare taal duidelijk gemaakt aan de speler. Die bevestigde dat zoiets compleet onacceptabel is. De helden van de zorg verdienen ons allergrootste respect. Dat kunnen we vooral tonen door thuis te blijven en hen zo te beschermen.”

De ‘Toffees’ maakten nog geen sanctie bekend, maar het lijkt duidelijk dat die er zit aan te komen voor Kean. Everton plukte de talentvolle spits vorige zomer voor ruim 27 miljoen euro weg bij Juventus. Maar die hoge transfersom kon de Italiaan met roots in Ivoorkust nog niet rechtvaardigen. In 26 officiële matchen kwam hij amper tot één treffer.

Enkele acties van Kean in het shirt van Juventus:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hardleerse PL-sterren

Kean is overigens lang niet de eerste voetballer uit de Engelse Premier League die het al te bont maakt tijdens zijn zelfisolatie. Manchester City-speler Kyle Walker kreeg flink wat kritiek nadat bekend raakte dat hij een seksfeestje georganiseerd had en Aston Villa-aanvoerder Jack Grealish crashte met zijn Range Rover nadat hij eerder was aanwezig op een lockdownfeest. En dan waren er ook de spelers van Arsenal en Tottenham, die zich evenmin aan de regels van social distancing konden houden.

Lees ook:

Arsenal tikt vier ‘covidioten’ op de vingers

“Hij is een hypocriet”: City-speler Walker houdt seksfeestje tijdens lockdown en roept enkele uren later op om maatregelen zéker op te volgen

Kwatongen denken “mysterieuze vrouw” te zien op kamer van supertalent, realiteit is pak minder spannend