Everton-speler loopt vreselijke blessure op, dader barst in tranen uit - Lukaku helpt Man United met assist aan zege XC

20 januari 2018

17u47 69 Premier League Slecht nieuws uit het Everton-kamp deze namiddag. Tijdens de partij tegen West Bromwich Albion probeerde James McCarthy een schot van Salomon Rondon af te stoppen, maar die laatste trapte vervolgens ongewild vol tegen de achterkant van het onderbeen van de Ier. Het gevolg: een dubbele beenbreuk voor McCarthy. 'Dader' Rondon maakte de scheidsrechter duidelijk dat de partij onmiddellijk moest worden stilgelegd en barstte nadien in tranen uit. De ernst van de situatie was meteen gekend. De onfortuinlijke McCarthy is minstens acht maanden uit de roulatie.

Lukaku helpt Manchester United met assist aan zege tegen Burnley

Manchester United heeft in het kader van de 24ste speeldag van de Premier League een zuinige overwinning geboekt op het veld van Burnley (0-1). Anthony Martial scoorde op aangeven van Romelu Lukaku de enige treffer op Turf Moor.

De Red Devils slaagden er maar niet in het defensieve blok van Burnley te ontwrichten, maar toonden zich wel bijzonder efficiënt. Het eerste schot op doel was meteen raak. Na berenwerk van Lukaku, die het luchtduel won, twee tegenstanders afhield en de perfecte assist afleverde, knalde Martial (54.) het leer in de winkelhaak. Burnley was niet aangeslagen en antwoordde meteen via Berg Gudmundsson, wiens vrije trap op de lat strandde. Ondanks de toenemende druk van de thuisploeg, hield Manchester United de kleine voorsprong vast. Marouane Fellaini viel in de 72e minuut in, Lukaku maakte de partij vol. Bij Burnley speelde Steven Defour 90 minuten mee. ManU nadert tot op 9 punten van stadsrivaal City, dat vanavond nog in actie komt. Burnley bezet de achtste plaats.

Crystal Palace krijgt pandoering van Arsenal

Christian Benteke beleefde met Crystal Palace een namiddag om snel te vergeten in het Emirates Stadium. Arsenal won de Londense derby met 4-1. Al na 22 minuten stonden de Eagles 4-0 in het krijt op het veld van de Gunners. Nacho Monreal (6.), Alex Iwobi (10.), Laurent Koscielny (13.) en Alexandre Lacazette (22.) stonden aan het kanon. Op het uur mocht Benteke alleen op doel afgaan, maar Arsenal-doelman Petr Cech was op jacht naar zijn 200e clean sheet en hield de Rode Duivel van de een tegentreffer. Oude bekende Luka Milivojevic (ex-Anderlecht) verpestte Cechs feestje en maakte met een knappe volley de eerredder. Benteke, die heel de match speelde, mag de bescheiden assist op zijn naam schrijven. De zege is een opsteker voor Arsenal, dat zijn drie vorige competitieduels niet kon winnen. De Gunners blijven zesde in de tussenstand, Crystal Palace is dertiende.

Watford ten onder tegen Leicester

Watford slaagt er maar niet in de negatieve spiraal te breken. De Hornets, met Christian Kabasele centraal in de defensie, leden op het veld van Leicester City hun twaalfde competitienederlaag (2-0). Watford scoorde als eerste, maar de treffer van Troy Deeney werd afgekeurd wegens buitenspel. Jamie Vardy (39.) kwam wel op het scorebord. Vanaf de penaltystip opende hij de score. In de blessuretijd rondde Riyad Mahrez (90.+1) een counter feilloos af. Watford komt na een schamele 5 op 33 in degradatiegevaar, Leicester City rukt op naar plek 7.

Stoke boekt broodnodige zege tegen Huddersfield

Huddersfield Town verloor met 2-0 op het veld van Stoke. Joe Allen (53.) en Mame Diouf (69.) waren de schutters van dienst. Laurent Depoitre startte op de bank en werd tien minuten voor tijd, toen de 2-0 al op het scorebord stond, tussen de lijnen gebracht. Stoke kruipt dankzij de broodnodige driepunter weg van de degradatieplaatsen. Huddersfield behoort tot een kransje ploegen die weinig overschot hebben.