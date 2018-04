Everton met uniek initiatief: zieke Jack (14) is 'virtuele mascotte' Sven Van Londersele

24 april 2018

16u54

Bron: evertonfc.com 0 Premier League Voetbalclubs nemen vaak mooie initiatieven om jonge, zieke fans te helpen. Maar wat Everton gisteren deed voor de wedstrijd tegen Newcastle, is nooit eerder gezien. Jonge fan Jack (14) is te ziek om mee met zijn helden het veld op te stappen, maar daar had de club een handig alternatief voor: de 'virtuele mascotte'.

Jack McLinden is al heel zijn leven fan van Everton. Het was dan ook zijn grote droom om eens samen met de spelers het veld van Goodison Park te mogen betreden. Door gezondheidsproblemen zit Jack echter in een rolstoel en is hij afhankelijk van een zuurstofapparaat. Daardoor wordt zijn mobiliteit erg beperkt. De club uit Liverpool vond het hoog tijd om daar iets aan te doen.

Aanvoerder Phil Jagielka betrad gisterenavond het veld met een speciale robot, die geconnecteerd was met een tablet bij Jack thuis. Via een camera registreerde de robot alle beelden, waardoor hij vanuit zijn bed als het ware mee het veld op liep.

De jongen was enorm in de wolken dat zijn droom toch in vervulling kon gaan. "We zijn heel blij dat Jack van deze unieke ervaring heeft kunnen genieten,'' laat moeder Michelle Wignall weten op de website van Everton.

🤖 | Introducing the world's first 'virtual matchday mascot’, enabling a a child too sick to travel from home get the full experience at Goodison! @_noisolation @WellChild! #JacksRobotMascot



Story 👉🏼 https://t.co/wnrxE4b8qJ pic.twitter.com/aTr4YOXQ65 Everton(@ Everton) link