Everton en Liverpool vergeten te scoren in zoutloze Merseyside derby, ook Origi kan geen potten breken NVE

21 juni 2020

21u53 0 Everton EVE EVE 0 einde 0 LIV LIV Liverpool Premier League Een doelpuntenloze, maar vooral een futloze derby. Everton en Liverpool delen net als vorig jaar de punten. ‘t Was vooral Everton dat nog voor dreiging zorgde in de tweede helft. Divock Origi mocht een half uurtje meevoetballen, maar ook hij kreeg net als z’n ploegmaats weinig klaargespeeld.

De Merseyside derby. Een wedstrijd op het scherpst van de snee. Althans, als er supporters aanwezig zijn. De eerste helft was niet veel soeps. Het opvallendste moment was misschien wel Sadio Mané die was vergeten om bij de aftrap even te knielen. Enkele pogingen aan beide zijden vielen er te noteren, maar onder meer Matip en Firmino besloten naast. Aan de overkant kreeg Richarlison tot twee keer toe wat ruimte, maar ook hij kan en moet beter doen.

Sadio Mané: "Hebbe 'k ik hier ergens een vergadering gemist?" 😂 pic.twitter.com/S6j2T4IDOs Play Sports(@ playsports) link

In de tweede helft van hetzelfde laken een broek. Slordigheden, lange ballen, weinig om over naar huis te schrijven. Everton had de beste mogelijkheden: Richarlison vergat zijn kansen af te maken, Davies trof in het slotkwartier de paal nadat een hakje van Calvert-Lewin al werd gered. Ook invaller Divock Origi - die tegen Everton altijd wat meer kan - kreeg de motor van de ‘Reds’ niet aan de praat.

Liverpool verloor al 22 derby’s niet meer. Het kan door het gelijkspel dus pas ten vroegste volgende week, uitgerekend op het veld van eerste achtervolger Manchester City, kampioen spelen - in de veronderstelling dat City zelf niet gaat verliezen morgen. Everton stijgt één plekje, het wordt twaalfde.

Een derby zonder supporters: geen aanrader.



