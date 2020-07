Europese schorsing of niet, De Bruyne blijft normaal bij City en krijgt er de aanvoerdersband: “Leiders beslissen voor zichzelf” Kristof Terreur in Engeland

11 juli 2020

07u15 0 Premier League Zijn ploegmaats moeten hun stem nog uitbrengen, maar voor Man City draagt Kevin De Bruyne (29) de voorkeur weg als zijn nieuwe aanvoerder. “Als het komt, dan komt het”, zegt Pep Guardiola. Zelfs bij een Europese schorsing blijft de Duivel zijn club normaal gezien trouw.

Op dit moment is hij nog stand-in voor de afscheidnemende David Silva (34). Een jaar nadat Vincent Kompany de aanvoerdersband doorgaf, komt die mogelijk toch om de biceps van Kevin De Bruyne. Binnen Manchester City zouden ze het graag zien gebeuren. Het ideale uithangbord. De Rode Duivel heeft zich de voorbije jaren onder Pep Guardiola ontpopt tot een leider. Eerder met de voeten dan met woorden.

City legt De Bruyne liefst nog twee jaar langer vast en wil de drie miljoen euro aan Europese bonussen die hij contractueel dreigt te verliezen, compenseren. Kristof Terreur in Engeland

Al bewees hij de voorbije maanden tijdens de onderhandelingen tussen spelers, spelersvakbond PFA en de Premier League over salarisverminderingen en andere garanties over de herstart, dat er ook een voorvechter in hem schuilt. Hij kwam op voor zijn ploegmaats.

Natuurlijk proces

“Leiders beslissen voor zichzelf”, zegt Guardiola op de vraag of De Bruyne volgend seizoen kapitein wordt. “Het hangt af van hun gedrag. Hoe ze zich op en naast het veld gedragen. Hoe ze in de groep liggen. Hoe ze in functie van de club en het team denken. Vaak is dat een natuurlijk proces, zonder te forceren. Als het komt, zal het komen. Het hangt van hem af. En of zijn ploegmaats Kevin vertrouwen.”Zal geen probleem zijn.

Guardiola zag drie jaar geleden al kapiteinsmateriaal in De Bruyne. Reden ook waarom hij hem in zijn aanvoerdersgroep van vijf duwde. Vorige zomer kozen de spelers Silva als hun leider. Een beloning voor tien jaar getover bij City – Silva had toen al had aangekondigd dat hij aan het eind van het seizoen zou vertrekken. De Bruyne gunde het hem. Hij wist dat zijn tijd nog wel zou komen. Band of geen band: maakt hem eigenlijk weinig uit. Zelfs zonder geeft hij leiding en sleept hij zijn team vooruit.

Maandag uitspraak

Gisteren beraadslaagde sporttribunaal TAS een laatste keer over het beroep van Man City tegen de tweejarige Europese schorsing voor gesjoemel met de Financial Fair Play. Maandag volgt de uitspraak. De UEFA gaat ervan uit dat zij gelijk zal krijgen. Bij City zijn ze voorbereid op het worstcasescenario.

Op De Bruynes toekomst op korte termijn heeft de schorsing weinig effect. Hij denkt niet aan een transfer. Zijn gezinnetje en hij zijn gelukkig in Manchester. Bovendien is hij, met nog drie jaar contract, een gegarandeerd jaarloon van 18 miljoen euro en een ineengestorte transfermarkt, haast onbetaalbaar geworden, ook voor de eliteclubs.

Man City legt hem liefst nog twee jaar langer vast en wil de drie miljoen euro aan Europese bonussen die hij contractueel dreigt te verliezen, compenseren.

Een aanvoerdersband kan ook helpen. Een aai voor het ego.

Lees ook: De vraag van 300 miljoen: pusht De Bruyne voor een transfer als het TAS de Europese schorsing van City bevestigt?