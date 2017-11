Er werd gevreesd voor amputatie van zijn rechtervoet, maar nu is er licht aan het einde van de tunnel voor Arsenal-vedette Mike De Beck

07u32

Bron: Marca 2 RV RV Premier League Hoe gaat het nog met Santi Cazorla? De Spaanse middenvelder verdween in oktober vorig jaar met een enkelblessure van de voetbalvelden waarna een bijzonder lange revalidatie zich opdrong. Het kwam zelfs zo ver dat dokters overwogen om de fel geïnfecteerde rechtervoet te amputeren.

Gelukkig voor de middenvelder van Arsenal werd die nachtmerrie geen waarheid, maar in het voorbije jaar ging Santi Cazorla wel zo'n acht keer onder het mes. Vandaag doet hij in de Spaanse sportkrant Marca zijn verhaal. Op de cover staat de geteisterde rechtervoet van Santi Cazorla. Uiteraard met de nodige littekens. "De kruisweg van Cazorla", staat er in grote letters op de krant. "De dokter vertelde me dat ik al tevreden mag zijn als ik met mijn kind in de tuin kan wandelen", deed de 32-jarige Cazorla uit de doeken.

De toekomst ziet er echter rooskleurig uit voor de Spanjaard. "De signalen zijn positief, maar hij heeft wel meer dan anderhalf jaar niet meer gespeeld", vertelt zijn coach Arsene Wenger. "Hij traint nog niet helemaal mee en hij heeft nog wat wedstrijden met het reserveteam nodig. Als alles goed gaat, komt hij na Kerstmis in actie." Iets waar Cazorla zich aan kan optrekken. Er is licht aan het einde van de tunnel.