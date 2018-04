Er steekt iets bij Lukaku na eerste seizoen bij absolute topclub: "Het is goed gegaan, maar ik ben naar hier gekomen om kampioen te spelen" Redactie

15 april 2018

12u33

Bron: Play Sports 0 Premier League Romelu Lukaku neemt het om 17 uur met Manchester United op tegen hekkensluiter West Brom. Lukaku heeft - met nog vijf competitiematchen voor de boeg - in de Premier League vijftien goals gemaakt en zeven assists gegeven in zijn eerste seizoen bij Man. United. "Het is een goed seizoen geweest, al ben ik naar hier gekomen om kampioen te spelen. Dat steekt toch wat", aldus 'Big Rom' in een gesprek met 'Play Sports'.

"Ik ben naar United gekomen om de Premier League te winnen", aldus Lukaku. "Maar we lieten onszelf te vaak in de steek in sommige wedstrijden, matchen die we moesten winnen, maar waar we de punten weggaven. Maar op persoonlijk vlak ben ik wel tevreden. En ik kijk er naar uit om volgend seizoen nog beter te doen.”

Lukaku kwam ook even terug op de knotsgekke ommekeer in de Manchester Derby van vorige week. Man. City klom op 2-0 en leek de titel al in handen te hebben, maar na rust keerde United de situatie nog helemaal om (2-3). "Op training spelen we vaak wedstrijdjes - vijf tegen vijf tot tien tegen tien - en zitten we vaak in die situatie, 2-0 achter komen en dan toch terug knokken. Tijdens de rust hebben we elkaar dan ook opgepept. Op training hebben we maar 10 minuten om orde op zaken te stellen, nu hadden we er 45. En het is ook gelukt."

Lukaku's eerste profclub Anderlecht kan vanmiddag de titelstrijd in België nieuw leven inblazen. Als paars-wit alsnog de titel pakt, dan zal 'Big Rom' mee komen vieren in Brussel. "Natuurlijk zal ik de match tegen Club bekijken. Ik ben nog altijd grote fan. Als Anderlecht kampioen wordt, wauw. Dan ben ik zeker in Brussel."