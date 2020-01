Engelsen zwaaien Kompany uit en vragen hem of hij Guardiola wil opvolgen: “Daarvoor is Anderlecht te mooi” KTH

12 januari 2020

23u57 2 Premier League Een pakkenkwestie verlaatte zijn entree. Om 22u veerde de Savoy in Londen recht voor Vincent Kompany. Een staande ovatie voor de eregast, vergezeld van zijn vader Pierre, assistenten Klaas ­Gaublomme en Rodyse ­Munienge.

Een delegatie van Man City woonde de huldiging bij, net als notabelen uit het Engels voetbal en media. De FWA nam er Kompany op in zijn Hall of Fame voor zijn bijdrage aan de Premier League, op en naast het veld. Pep Guardiola verontschuldigde zich wegens Aston Villa-Man City eerder op de dag. Hij schreef wel een ode in het programmablad. “Vincent is een groots man, een grote persoonlijkheid. Hij was een grote hulp voor mij. Hij verdient alle respect en ­bewondering. Ik mis hem op het trainingscomplex. Ik ben blij dat ik hem heb mogen coachen en met hem over verscheidene topics heb kunnen converseren.”

“Ik ben bijzonder vereerd met deze onderscheiding", sprak Kompany in het Savoy hotel. “Dit had ik nooit durven voorspellen of dromen, toen ik elf jaar geleden in Engeland mijn opwachting maakte. Maar het is een ‘special journey’ (een aparte ervaring, nvdr) geworden.” Kompany werd ook geëerd voor zijn werk voor ‘Tackle4MCR’, zijn organisatie die thuislozen in Manchester helpt. “De manier waarop we daarvoor met de stad samenwerken, is geweldig. Ik wou me aanvankelijk gewoon samen met mijn vrouw Carla achter dat project zetten en wist niet welke impact dat zou hebben. Super als je dan ziet dat er tastbare resultaten zijn.”

Kompany werd in Engeland ook gevraagd naar Anderlecht en zijn nieuwe rol als speler-manager. “Het belangrijkst voor mij was dat ik nog altijd speler kon zijn. Dat wou ik niet opgeven. Tegelijk ben ik verantwoordelijk voor de uitbouw van de club. Kijk, ik hou gewoon van elke moment in dat proces. Dat loopt aardig parallel met mijn sportieve carrière. Ook die verliep met vallen en opstaan. ‘Wat zou ik niet bereikt hebben zonder die blessures?’, is een vraag die ik me eeuwig zou kunnen stellen mocht ik mentaal niet zo sterk zijn geweest. Die mentale sterkte moet ik nu ook tonen. Dat loont: ik zie ons verbeteren en hou van dat proces.”

Of hij zich straks als opvolger van Guardiola bij Man City ziet? “Ik hou van de club, maar daar denk ik om twee redenen niet aan. Eén: Pep is er nog altijd. Twee: Anderlecht is een veel te interessante en mooie uitdaging.”

De Rode Duivel sprak ook lovende woorden over Sergio Agüero, de Argentijn die net vandaag over Thierry Henry wipte als best scorende buitenlander ooit in de Premier League. Agüero scoorde een hattrick op Aston Villa en zit aan 177 goals voor City. “Wauw, wat een clublegende. Al was ik vooral blij met zijn goal tegen QPR (die Man City de titel in blessuretijd bezorgde, nvdr). Hij was een van die jongens die ons het ‘next level’ bezorgd hebben.” Kompany wou er ook niet van weten dat Liverpool nu beter of groter is dan Man City. “Voetbal verloopt in cycli. Dit is nu de cyclus van Liverpool, ‘wij’ hebben een nieuwe nodig. Ik ben er zeker van dat die nog onder Guardiola gaat komen. Er is geen enkele reden om ontgoocheld te zijn over het huidige seizoen. City heeft nog geweldige uitdagingen voor zich: de Champions League en de cups.”

Kompany treedt toe tot een selecte club met onder anderen Sir Kenny Dalglish, Sir Bobby Charlton, Sir Stanley Matthews, Sir Alex Ferguson, Gary Lineker, George Best, Arsène Wenger, Ryan Giggs, David Beckham, Frank Lampard, Thierry Henry, José Mourinho, Didier Drogba, Wayne Rooney, Pelé en Gareth Southgate.