Engelse topper baart een muis en vooral geblesseerden, Liverpool wel weer naar koppositie

24 februari 2019

17u00 0 Manchester United MUN MUN 0 einde 0 LIV LIV Liverpool Premier League Geen winnaar in Manchester United - Liverpool. De Engelse topper baarde een muis en vooral veel geblesseerden. De thuisploeg verloor in de eerste helft drie spelers. Solskjaer heeft oplapwerk met het oog op de belangrijke wedstrijden in de komende weken. Liverpool komt met één puntje bonsu weer aan de kop in de Premier League.

Vooraf veel verwachtingen rond Manchester United-Liverpool. De thuisploeg verloor onder Solskjaer nog altijd niet in de Premier League, dat terwijl Liverpool graag weer zijn koppositie uitbouwde tegenover Manchester City. Aan de aftrap één landgenoot: Romelu Lukaku mocht aan de zijde van Rashford en Mata aan de partij beginnen.

De fans op Old Trafford grepen zich in de openingsminuut ei zo na naar de haren. Young stak zijn doelman in de problemen met een bedenkelijke terugspeelbal. Na een onrechtstreekse vrije trap in de zestien pegelde Milner zijn vrije trap in de muur.

Daarna de grote teleurstelling. De twee ploegen legden een intense partij op de mat, maar qua doelgevaar liet de Engelse topper toch flink te wensen over. Daar zat voor een groot deel de overvloedige blessurelast tussen. In de eerste helft volgden maar liefst vier wissels om een gekwetste speler van het veld te halen. Liverpool verloor Firmino, United zag Herrera, Mata én Lingard uitvallen.

Ook Rashford greep met de rust in zicht naar zijn dij. Helaas waren Solskjaers wissels allemaal opgebruikt. Het was dus doorbijten voor de jonge Engelsman. Net voor de rest wel nog even opwinding. Lukaku toverde plots een gewiekst doorsteekballetje uit zijn sloffen. Alisson reageerde attent om net op tijd te neutraliseren.

Beterschap dan in het tweede bedrijf? Neen, niet echt. Weer verzandde de wedstrijd in vrij steriel spel. Liverpool speelde te inspiratieloos rond de vijandelijke zestien. Voor United was het met een half fitte Rashford voorin behelpen. De ‘Mancunians’ kwamen wel nog het dichtst bij een doelpunt. Matip duwde de bal na een vrije trap voorbij zijn eigen doelman, maar de Kameroener werd gered door de lijnrechter. Smalling stond buitenspel. Geen goal.

In het slot koos een ontevreden Klopp nog voor Origi, maar ook de tweede opdravende Rode Duivel kon de ban niet breken. Een al bij al zoutloze topper tussen Manchester United en Liverpool eindigde op die manier zoals hij begonnen was. Voor elke ploeg één punt. Geen van beide teams die daar veel mee opschiet. Liverpool komt met één punt bonus weer aan de kop van het klassement. United blijft vierde.