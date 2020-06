Engelse politie niet opgezet met vele feestvierders aan Anfield: “Helaas hield niet iedereen zich aan geldende regels” ODBS

26 juni 2020

11u00 1 Premier League Duizenden supporters van Liverpool hebben gisteravond uitbundig Duizenden supporters van Liverpool hebben gisteravond uitbundig de titel in de Premier League gevierd. Ze deden dat eerst bij hun stadion Anfield en trokken daarna de stad in. Tot in de late uurtjes was er overal vuurwerk en gezang te horen, met name het beroemde clublied ‘You’ll never Walk Alone’. Ze overtraden hiermee het samenscholingsverbod, dat nog steeds van kracht is in Engeland.



Na de nederlaag van Manchester City bij Chelsea (2-1) zijn ‘The Reds’ van Rode Duivel Divock Origi voor het eerst sinds 1990 kampioen van Engeland. Liverpool won woensdag met 4-0 van Crystal Palace en had de titel volgende week op eigen kracht kunnen binnenhalen, maar door het verlies van Manchester City is het zeven speelronden voor het einde al feest.

Door de coronacrisis zijn fans bij voetbalwedstrijden voorlopig niet welkom. Een huldiging zit er voor de supporters van Liverpool voorlopig ook nog niet in. De politie was dan ook niet opgezet met de massale vreugde-uitingen bij het stadion en in de stad, want samenscholingen zijn nog steeds verboden in Engeland en mensen moeten afstand houden.

“Helaas hield niet iedereen zich aan de geldende regels. Hoewel de overgrote meerderheid van de vieringen goedaardig was, koos een groot aantal mensen ervoor om zich buiten het stadion te verzamelen”, verklaarde politiechef Rob Carden. “In de komende dagen dringen we er bij supporters op aan om het juiste te doen en veilig te vieren met leden van je huishouden en in je sociale omgeving. Door dit te doen, houd je jezelf, je familie, vrienden en buren veilig, want we weten allemaal dat de Merseyside onevenredig zwaar getroffen is door de coronapandemie.”

Tell the world…



We are Liverpool, champions of England. pic.twitter.com/altgWn1Wda Liverpool FC (at 🏠)(@ LFC) link

