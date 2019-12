Engelse pers lyrisch over De Bruyne: “Al van Home Alone geleden dat een Kevin zo ongrijpbaar was” NVE

16 december 2019

11u59 0 Premier League “One man show”, “masterclass”. De Engelse pers was vol lof voor Kevin De Bruyne na zijn magistrale prestatie van gisteren tegen Arsenal. Met twee doelpunten en een assist begeleidde hij Manchester City eigenhandig naar de overwinning.

Daily Mail: “Kevin De Bruyne masterclass”

“Het is al geleden van Home Alone dat iemand genaamd Kevin zo ongrijpbaar was. De nauwkeurigheid van De Bruyne zorgde dat de wedstrijd al snel gespeeld was.” Bij Daily Mail noemden ze De Bruyne de absolute ster van de show.

The Guardian: “Eénmansshow De Bruyne”

Ook bij The Guardian stond De Bruyne in de spotlights. “De Arsenal-defensie was het perfecte publiek voor de éénmansshow van De Bruyne”, kopte het. “De middenvelder van City was op zijn best. Tijdens het eerste half uur werden de 50.000 toeschouwers stil telkens wanneer KDB de bal kreeg. Jammer genoeg voor de thuissupporters hoorden de elf spelers van Arsenal ook bij die toeschouwers.”

Telegraph: “Waar De Bruyne is, is hoop”

De Telegraph was het eens met de woorden “masterclass” om de wedstrijd van De Bruyne te beschrijven. “Waar Kevin De Bruyne is, is hoop. Met zijn bovenmenselijk prestatie krijgt City misschien zelfs hoop om nog mee te doen in de titelrace. Hij speelt het beste voetbal van zijn leven.”

Jamie Carragher: “Hij is met voorsprong de beste in zijn positie”

Liverpool-legende Jamie Carragher kreeg niet genoeg van de prestatie van de Belg. “Hij is met voorsprong de beste op zijn positie, zowel in de Premier League als in de wereld. Hij maakte zeker het verschil in deze wedstrijd.”

Volgens de verdediger zal De Bruyne worden herinnerd als één van de besten in de Premier League, naast andere legendes: “Als we denken aan alle goeie buitenlandse spelers in onze competitie, Bergkamp, Zola, Cantona... Zo gaan we ook over De Bruyne spreken als hij vertrekt bij City.”

Guardiola: “Hij ziet dingen die gewone mensen niet zien”

Coach Pep Guardiola haalde na de wedstrijd de loftrompet boven: “Hij is een buitengewone speler, we kunnen zijn kwaliteit niet in cijfers geven. Ja, hij is een buitengewone speler. Hij ziet passes en acties die normale mensen niet zien. Ik zeg altijd dat hij meer moet scoren, en vandaag scoort hij twee ongelofelijke doelpunten, en geeft hij nog een assist aan Raheem (Sterling) ook.”

De Bruyne meer dan ooit beste middenvelder in Engeland

De Bruyne scoorde gisteren zijn vijfde en zesde goal van deze jaargang, hij gaf ook al zijn tiende assist. Nog nooit was De Bruyne zo doeltreffend. Nog nooit was hij zo bepalend.

De statistieken van De Bruyne spreken voor zich: met 16 grote kansen heeft hij er nu al bijna evenveel gecreëerd als in zijn beste seizoen in 2017/18 - 19 toen vs. 16 nu. Hij kan dit seizoen de speler worden met het meeste assists in één seizoen. Hij heeft er 10, Henry had er ooit 21.

Net te laat voor Gouden Bal

Ondanks zijn schitterende prestaties dit seizoen eindigde hij ‘pas’ dertiende in de stemming voor de Gouden Bal. Niet onlogisch, De Bruyne kwam pas halverwege april op gang na aanslepende knieblessures en hamstringblessures.

Zijn aandeel in de titel was dan ook beperkt, waardoor ploeggenoten Bernardo Silva en Raheem Sterling meer stemmen kregen. Op het moment van de stemming had hij maar 34 wedstrijden gespeeld, waarvan 10 in de League Cup of FA Cup.