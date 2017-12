Engelse analist snoeihard voor strafschopnemer Benteke: "Dit is een schande. De slechtste penalty die ik ooit gezien heb" Yari Pinnewaert

13u03

Bron: Daily Mail 0 Photo News

Christian Benteke was 'talk of the town' gisteren, maar niet om de juiste reden. De Rode Duivel kon Crystal Palace in het absolute slot van de wedstrijd tegen Bournemouth bij een 2-2 stand naar de zege schieten vanop de stip, maar hij faalde. En dat terwijl Luka Milivojevic (ex-Anderlecht) er eerder op de wedstrijd al een tegen de touwen knalde en dus eigenlijk ook aangewezen was voor de tweede. Phil Neville wond er in 'Match of the Day' dan ook geen doekjes om.

"Dit is een absolute schande. Milivojevic schoot al raak vanop de stip en Benteke is verre van de beste strafschopnemer. Hij had hem nooit mogen geven. Milivojevic moet wat steviger in zijn schoenen staan. Als je 3-0 voor staat en de spits heeft nog niet gescoord, kan je de penalty misschien uit handen geven. Maar toch niet als je bij 2-2 in de laatste minuut je team levensbelangrijke punten kan schenken in de degradatiestrijd? Het is schandalig van Benteke, een man met zijn ervaring. Het is de slechtste penalty die ik ooit gezien heb. Hij verdiende het om te missen, met zijn attitude en egoïsme. Hij heeft zijn ploegmaats, manager en supporters in de steek gelaten.

AFP