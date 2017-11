Engelse analist hard voor Eden Hazard: "Hij zal nooit tot de categorie Neymar behoren" Mike De Beck

Zal Eden Hazard ooit de Gouden Bal winnen en het niveau van een Lionel Messi of een Cristiano Ronaldo bereiken? Als het van hem afhangt, lijkt hij er niet echt wakker van te liggen en dat valt niet in goede aarde bij Gary Neville. De voormalige speler van Manchester United vertelt dat hij nooit het niveau van pakweg Neymar zal halen nadat de draaischijf op het middenveld van Chelsea uitlegde dat hij "liever van het spelletje geniet".

Onze 26-jarige landgenoot kwam na de gewonnen topper tegen Manchester United nog even terug op het feit of hij ooit de beste voetballer ter wereld zou kunnen worden. "Ik hou er meer van om van het spelletje te genieten", vertelde de Rode Duivel. "Ik probeer de beste te zijn, maar als ik dat niet ben dan is dat geen probleem voor mij. Ik wil er gewoon van genieten om op het veld te staan. Ik weet dat je in het voetbal soms moeilijke momenten hebt, dus ik probeer op hetzelfde niveau te voetballen. Het speelt niet in mijn gedachten om de beste te zijn."

Gary Neville heeft het niet zo begrepen op die uitspraken. Hij vindt dat de mentaliteit van de Belg moet zijn om wel te proberen om de beste van de wereld te worden. "Dat stelt me enorm teleur. Echt waar... Hij is een topspeler. Kijk hij zou me negen van de tien kloppen in een één-tegen-één-situatie. Maar we proberen hem te pushen tot die categorie van een Neymar. Hij zal dat nooit bereiken. Hij heeft met teleurgesteld met zijn passie."

