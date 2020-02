Engels na goal toch nog de schlemiel: flater van verdediger bezorgt Spurs de zege, ook Alderweireld speelt hoofdrol Kristof Terreur in Engeland

16 februari 2020

16u49 1 Aston Villa AVL AVL 2 einde 3 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League De ene Belg een komische own-goal, een fantastisch doelpunt en afgetroefd bij de gelijkmaker. De andere Belg een domme strafschopfout, een goedmaker en de uitschuiver die Spurs in de slotseconde de zege opleverde. Toby Alderweireld en Bjorn Engels speelden een hoofdrol tijdens Tottenham-Aston Villa. De laatste als de pineut.

“Jouw bal.” Toby Alderweireld schudde verontwaardigd het hoofd. Doelman Hugo Lloris week op de scherpe voorzet van Grealish. Twijfel. Ook onze landgenoot wist niet wat doen. Onder druk van Ally Samatta duwde hij de bal in eigen doel. Een komiek eigen-doelpunt. Er vielen woorden tussen Alderweireld en Lloris. Gedeelde verantwoordelijkheid, niet?

Tottenham moest op Villa Park meteen achtervolgen. Alderweireld wiste zijn own-goal nog voor de pauze uit. In de kluts haalde hij in de zestien uit de draai verwoestend uit. Reina had geen verhaal tegen zijn gelijkmaker. De Spurs weer in de match.

Dan zag ook die andere Belgische verdediger zijn moment daar. Op slag van rust zette hij in de eigen rechthoek een sliding in op Steven Bergwijn. Bal raakte hij niet. Na ingreep van de VAR wees ref Atkinson naar de stip. Engels, voor het eerst sinds eind december weer in de basis, als de pineut. Son zette de penalty in de rebound om. Doelman Pepe Reina vloekte, Engels ook.

Net als Alderweireld zou hij zijn gram halen. Op een hoekschop, nog voor het uur, troefde Engels in de lucht zijn landgenoot af. Een stevige kopslag goed voor de gelijkmaker. Engels wees met beide vingertjes naar de hemel. Fout goedgemaakt.

Of dat dacht hij toch. In de slotseconde van de blessuretijd liet Engels de bal onder de voeg schieten. Son kon alleen doorgaan en bezorgde Tottenham de drie punten. Pijnlijk moment voor Engels. Eenzaam geknield zat hij daar. Dure fout. Hij leek ontroostbaar.

Die andere Belg op het wedstrijdblad, Jan Vertonghen, kreeg nog een minuut.