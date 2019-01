Engeland smult van cijfers Liverpool-doelman, City is meteen gewaarschuwd voor de eerste clash van het jaar DMM

12u50 0 Premier League Manchester City-Liverpool wordt morgen de eerste clash van het voetbaljaar 2019 in de Premier League. Met Alisson Becker hebben ‘The Reds’ een meer dan betrouwbare doelman in de rangen. Eentje die in 2018 bovendien voor een leuke statistiek tekende.

Liverpool wervelt dezer dagen door de Premier League. Met 54 op 60 en nog steeds geen verliespartij zijn ‘The Reds’ dé favoriet voor de clash met regerend kampioen Manchester City. De ploeg van Jürgen Klopp heeft in het klassement een ruime marge van 7 punten op de ‘Citizens’. Na morgen kunnen dat er dus 10 worden en dan ligt Liverpool helemaal in ‘pole position’ om na 18 landstitels ook voor het eerst in de clubgeschiedenis de Premier League - in de huidige vorm ontstaan in 1992- te winnen.

City pakt dus maar beter de zege, al wordt het een fiks karwei om überhaupt te scoren tegen dit Liverpool. De leider in Engeland slikte tot nu toe maar 8 goals in 20 competitiewedstrijden. Leider en sluitstuk van de afweergordel sinds vorige zomer: Alisson Becker. De Braziliaan kwam voor 65 miljoen euro over van AS Roma en groeide boven het hoofd van Simon Mignolet uit tot de absolute nummer één bij Liverpool.

Daarbij tekent Becker ook steeds meer voor indrukwekkende cijfers. Zo moest hij zich sinds zijn komst naar Engeland maar vijf keer omdraaien in een thuiswedstrijd op Anfield Road. Enkel tegen Arsenal, Manchester United, Cardiff City slikte hij een goal. In de Champions League moest hij in eigen huis enkel tegen PSG de bal (twee keer) uit het net vissen.

5 tegengoals in 12 wedstrijden versus 5 tegengoals in 1 wedstrijd

5 tegendoelpunten in 12 thuiswedstrijden dus, toch slikte de Braziliaan er anno 2018 eigenlijk 10 op Anfield. Voor zijn recordtransfer naar Engeland kwam Becker de grond immers al eens verkennen met AS Roma. In de halve finales van de Champions League kregen de Italianen een 5-2-oplawaai verkocht, met Alisson Becker in doel. In één wedstrijd tegen Liverpool slikte hij dus evenveel goals als in zijn daaropvolgende twaalf thuiswedstrijden vóór Liverpool. Weinig verwonderlijk dat ‘The Cop’ de Braziliaan op handen draagt.

Ook coach Jürgen Klopp is weg van zijn doelman. Tegen Arsenal veroverde Alisson de harten nog wat meer door uit te pakken met een millimetertrap richting Mo Salah. De Egyptenaar kreeg de bal perfect in de voeten bezorgd en kon in de bewuste counter een penalty afdwingen wat tot een 4-1-ruststand leidde. “Ik wist dat Alisson iemand was met invloed op een team, maar dat hij naast keepen ook goed kan voetballen, is nu zelfs voor mij een verrassing.”

Alisson Becker vs Arsenal:



37 passes (90% accuracy)

1 save

2 clearances

0 errors

