En weg is hij: Dembélé vliegt richting China waar hij medische tests aflegt Kristof Terreur

14 januari 2019

14u01

Bron: HLN in Engeland 0 Premier League Enkel de medische testen staan een transfer nog in de weg. Moussa Dembélé (31) heeft afscheid genomen van zijn ploegmaats en is deze ochtend op het vliegtuig naar Hong-Kong gestapt. Morgen legt hij de medische testen af bij zijn nieuwe Chinese club, Guangzhou. Tottenham had vorige week al een bod van circa 12 miljoen euro aanvaard van onder andere Beijing Guoan.

Kan je hem ongelijk geven? Moussa Dembélé gaat in op een aanlokkelijk aanbod uit China. Er ligt een contract voor drie jaar op de tafel, tot hij bijna 35 is. De drievoudige termijn bovendien van wat hij bij Spurs kon krijgen. Jaarloon van een slordige 10 miljoen euro bruto. Meer dan het dubbele van wat hij in Londen kan verdienen.

Niet de 16 miljoen die Kevin De Bruyne bij Man City wordt betaald, of de 20 miljoen waar Chelsea mee zal zwaaien voor Eden Hazard, maar wel meer dan hij bij een andere club in Engeland of Italië, gezien leeftijd en status, ooit zou kunnen opstrijken. En daarbovenop nog eens de rustiger competitie waar zijn lichaam zo naar snakt.

Schone slaper

Bij Tottenham zijn ze tevreden met een transfersom van 12 miljoen euro voor een speler die over zes maanden gratis kan vertrekken. Een win-win voor beide partijen. Uit dank voor bewezen diensten gaf de club zijn zegen. Dembélé wordt aanzien als een loyale smaakmaker. Op een goeie dag een van de beste controlerende middenvelders in de Premier League. Een genie volgens zijn trainer, de beste met wie ze ooit hebben samengespeeld volgens zijn ploegmaats - inclusief G.O.A.T., ‘the Greatest Of All Time’-vermeldingen. Alleen is het er nooit helemaal uitgekomen. Een schone slaper. Elegant, moeilijk van de bal te zetten en beresterk. Alleen te vaak geplaagd door kwaaltjes.

Na bijna acht jaar in Engeland is het op. Het trainingsregime van coach Pochettino is een van de fysiek meest veeleisende in de Premier League. Drie matchen per week zijn voor Dembélé een pijniging van heupen en voeten. Sinds hij in 2010 voor Fulham tekende, registreerden gespecialiseerde websites ongeveer vijftig blessures. Nooit kwetsuren die hem voor maanden aan de kant hielden, maar de opeenvolging liet wel zijn sporen na. Zo vertelde hij vorig seizoen al: “Aan het begin van het seizoen heb ik de club verteld over mijn fysieke problemen. Aan het eind zal ik wel zien hoe ik me voel. Dat is wat de club en ik in onderling overleg hebben beslist.”

Hong-Kong

Chinese clubs klopten toen al aan. Voor het tweede jaar op rij. Ook Beijing Guoan, de vierde uit de Chinese SuperLeague. Na de transfers van eerst Axel Witsel (Tianjin) en vervolgens Yannick Carrasco (Dalian) hield Dembélé zich op de vlakte. Nooit een veroordeling of een sneertje over een gebrek aan ambitie. Omdat de Antwerpenaar toen al wist dat hij er misschien kon eindigen.

Dembélés agenten vertoefden de voorbije week in Londen in afwachting van groen licht. De afhandeling duurde enkele dagen, maar deze ochtend vloog de speler richting Hong-Kong, waar hij morgen medische testen aflegt zijn nieuwe club Guangzhou.