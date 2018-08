En wat na het voetbal? Carla Kompany: "Vincent kan eerste minister worden" GVS/KTH

22 augustus 2018

06u40

Bron: Het Laatste Nieuws / Manchester Evening News 4 Premier League Manchester City viert vandaag uitgebreid 10 jaar Vincent Kompany. Zijn aanvoerder met een ondertussen legendarische status in de Engelse stad. "Voetbal wordt een voetnoot in mijn carrière", zei hij ooit. Met duizend-en-een zaken bezig dus, en ook zijn vrouw Carla is niet zo zeker dat haar wederhelft later in het voetbalwereldje blijft.

Met een 'Master of Business Management' op zak én de ondernemingsdrang die de Brusselaar altijd in zich heeft gehad, ligt de toekomst van Kompany na het voetbal open. Ook Carla Kompany - al jarenlang zijn levensgezel - heeft in de smiezen dat hij het spelletje na zijn actieve carrière weleens vaarwel kan zeggen.

"Het zou uiteraard de kers op de taart zijn mocht hij in de toekomst voetbalmanager worden. Ik zou er dol op zijn. Hij heeft de capaciteiten om die rol te vervullen en de kneepjes van het vak te leren", liet ze vorige maand optekenen bij XS Manchester. "Maar eerlijk? Ik weet niet of hij dat zal doen. Hij heeft een diploma, is een zakenman en is intelligent. Er zijn heel veel zaken waar hij zich na zijn carrière mee kan bezighouden. Zijn wereld is groot, alles is mogelijk. In mijn ogen kan hij zelfs eerste minister worden. Hij kan werkelijk alles zijn."

Kompany heeft altijd aangegeven dat zijn wereld uit meer bestaat dan voetbal. "Educatie is voor mij altijd heel belangrijk geweest", vertelde hij toen hij zijn diploma in december vorig jaar in de wacht sleepte. "Mijn moeder heeft dat ons bijgebracht, al op jonge leeftijd. Deze studies en dit diploma voelen aan als een hommage aan mijn moeder. Als je op het hoogste niveau speelt, is het beheer van je eigen financiën als het runnen van een bedrijf. Het was voor mij belangrijk om te begrijpen waarover mijn boekhouder het heeft. Ik ben een ondernemer en zakendoen interesseert me. Dankzij deze opleiding heb ik nu ook een academische achtergrond om op terug te vallen."

Blauw of rood?

De Britse Carla - al van kindsbeen af fan van City - duikt ook even terug in de tijd. "Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, vroeg hij mij voor wie ik supporterde. 'Manchester City', was mijn antwoord. Hij speelde toen nog voor Hamburg. Vincent had een vriend die voor United speelde en vertelde toen tegen mij dat die kameraad hem had gezegd dat bijna iedereen die in Manchester woont fan is van United. Uiteraard heb ik dat meteen afgedaan als nonsens. 'Je bent ofwel rood ofwel blauw, en zoiets kies je eigenlijk niet. Dat wordt jou verteld wanneer je geboren wordt. Dat is nu eenmaal hoe het gaat hier in Manchester', zei ik hem."

Manchester City fans vieren 10 jaar Kompany

Manchester City lanceerde woensdagmorgen een videoreeks over 10 jaar Kompany, met de hashtag #Kompany10. Vandaag is het tien jaar geleden dat de club, toen nog geen financiële grootmacht, hem voor 8,5 miljoen euro overnam van Hamburg. Drie titels, vier League Cups en een FA Cup volgden. Hij is de meest succesvolle aanvoerder uit de geschiedenis van de club. Een levende legende. Een gezicht van een generatie die nog van minstens één bijkomend plaatje in de hall of fame droomt: Kompany met de Champions Leaguetrofee boven het hoofd. “Het is moeilijk om mijn tien jaar hier in een paar woorden te vatten, maar ik ben extreem trots dat ik deel mag uitmaken van een speciale trip. De supporters zijn nog altijd dezelfde, maar de club is op alle vlakken enorm geëvolueerd. In drie verschillende etappes. Van het leiderschap met de nieuwe eigenaars onder Mark Hughes, de transitie onder Roberto Mancini en Manuel Pellegrini tot een nieuwe fase onder Pep Guardiola.” Fans brengen op sociale netwerksites een ode aan hun legendarische aanvoerder, verafgood in eigen stad. In Engeland is het respect voor Kompany, de mens en de voetballer, bijzonder groot. Daar wordt er niet geklaagd dat hij geen belastingen betaalt (hij draagt er netjes de helft van zijn loon af aan de Engelse staat) of over zijn sports bars die failliet gingen. Zijn investeringen in onder andere vastgoed en een limousineservice draaien er erg goed. Een bloemlezing uit de reacties van de fans:

