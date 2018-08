En wat na het voetbal? Carla Kompany: "Hij kan eerste minister worden" GVS

22 augustus 2018

06u40

Bron: Manchestereveningnews, XS Manchester 0 Premier League "Voetbal wordt een voetnoot in mijn carrière", zei Vincent Kompany ooit. Met duizend-en-een zaken bezig dus, en ook zijn vrouw Carla is niet zo zeker dat haar wederhelft later in het voetbalwereldje blijft.

Met een 'Master of Business Management' op zak én de ondernemingsdrang die de Brusselaar altijd in zich heeft gehad, ligt de toekomst van Kompany na het voetbal open. Ook Carla Kompany - al jarenlang zijn levensgezel - heeft in de smiezen dat hij het spelletje na zijn actieve carrière weleens vaarwel kan zeggen.

"Het zou uiteraard de kers op de taart zijn mocht hij in de toekomst voetbalmanager worden. Ik zou er dol op zijn. Hij heeft de capaciteiten om die rol te vervullen en de kneepjes van het vak te leren", liet ze vorige maand optekenen bij XS Manchester. "Maar eerlijk? Ik weet niet of hij dat zal doen. Hij heeft een diploma, is een zakenman en is intelligent. Er zijn heel veel zaken waar hij zich na zijn carrière mee kan bezighouden. Zijn wereld is groot, alles is mogelijk. In mijn ogen kan hij zelfs eerste minister worden. Hij kan werkelijk alles zijn."

Kompany heeft altijd aangegeven dat zijn wereld uit meer bestaat dan voetbal. "Educatie is voor mij altijd heel belangrijk geweest", vertelde hij toen hij zijn diploma in december vorig jaar in de wacht sleepte. "Mijn moeder heeft dat ons bijgebracht, al op jonge leeftijd. Deze studies en dit diploma voelen aan als een hommage aan mijn moeder. Als je op het hoogste niveau speelt, is het beheer van je eigen financiën als het runnen van een bedrijf. Het was voor mij belangrijk om te begrijpen waarover mijn boekhouder het heeft. Ik ben een ondernemer en zakendoen interesseert me. Dankzij deze opleiding heb ik nu ook een academische achtergrond om op terug te vallen."

Blauw of rood?

De Britse Carla - al van kindsbeen af fan van City - duikt ook even terug in de tijd. "Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, vroeg hij mij voor wie ik supporterde. 'Manchester City', was mijn antwoord. Hij speelde toen nog voor Hamburg. Vincent had een vriend die voor United speelde en vertelde toen tegen mij dat die kameraad hem had gezegd dat bijna iedereen die in Manchester woont fan is van United. Uiteraard heb ik dat meteen afgedaan als nonsens. 'Je bent ofwel rood ofwel blauw, en zoiets kies je eigenlijk niet. Dat wordt jou verteld wanneer je geboren wordt. Dat is nu eenmaal hoe het gaat hier in Manchester', zei ik hem."