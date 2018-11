En opnieuw valt een Rode Duivel uit: Dembélé al na twee minuten van het veld, Tottenham wint wel ODBS

20u51 0 Wolverhampton Wanderers WOL WOL 2 einde 3 TOT TOT Tottenham Hotspur

Geen leuk weekend voor Roberto Martínez in de Premier League. Na Romelu Lukaku en eerder deze week opnieuw Kevin De Bruyne, zag hij weer een 'Engelse’ Rode Duivel uitvallen: Moussa Dembélé. De middenvelder kwam net in zijn 250ste match voor Tottenham érg ongelukkig ten val: na een tackle van zijn ploegmaat Ben Davies op Helder Costa. Dembélé schreeuwde het uit van de pijn en tastte meteen naar de enkel. Pas enkele minuten later kon hij, ondersteund door twee fysio’s, het veld af. Dat zag er niet goed uit. Meer dan waarschijnlijk moet Dembélé een streep trekken door de Nations League-dubbel IJsland/Zwitserland. Stonden eerder al op het afwezigheidslijstje van de bondscoach: Vertonghen, Fellaini en Benteke.

Pochettino verving Dembélé door aanvaller Son en die wissel pakte niet slecht uit. Even na het uur maakte Kane er 0-3 van, nadat voor de pauze Lamela, op assist van Son, en Lucas, met het hoofd op voorzet van Trippier, al konden vieren. Maar Tottenham zou Tottenham niet zijn, mochten ze zichzelf niet (even) in de voet schieten: Juan Foyth (20), die centraal achterin zijn kans kreeg naast Alderweireld, veroorzaakte maar liefst twee penalty’s. Neves en Raúl Jiménez zetten om, zodat de Wolves er nog volop in gingen geloven. Pochettino bracht er Davison Sánchez in en Tottenham hield stand, waardoor het over de buren van Arsenal naar de vierde plaats springt. De ‘Gunners’ speelden eerder op de avond 1-1 tegen Liverpool. Leander Dendoncker startte opnieuw op de bank bij de Wolves en kreeg alweer geen speelminuten toebedeeld van coach Diogo Jota, die met Wolverhampton in de buik van de Premier League (elfde) staat.