En nu juicht hij wel: Lukaku maakt 17de goal voor Man United in 3-0-zege tegen Stoke City Kristof Terreur

Hij leek eerst niet zinnens te zullen vieren, maar bedacht zich erna. Romelu Lukaku maakte tegen Stoke City (3-0 winst) zijn elfde in de Premier League, zijn zeventiende van het seizoen. Een bekroning voor een goeie match als aanspeelpunt voorin. Dat zal ook in dat doelpunt verpakt. Hij nam de pass van Martial met de rug naar doel in de zestien aan, draaide weg en wachtte, met twee verdedigers voor hem, het juiste moment af om de trekker over te halen. Een spitsengoal die werd gevierd met een forse vuistzwaai.

United verkleinde de kloof met stadsrivaal Man City tot twaalf punten. Stoke, ploeg in crisis, was nooit een partij. Valencia, op aangeven van Pogba, en Martial, op aangeven van diezelfde Pogba, beslisten de match nog voor rust. De treffer van Lukaku twintig minuten voor tijd stelde de zege helemaal veilig. United onderhandelt nog altijd met Arsenal over Alexis Sánchez. Ook Chelsea mengde zich vandaag nog in de debatten.

