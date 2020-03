Elke dag een match in de Premier League op tv vanaf 1 juni? “Tonen dat we terugvechten” ODBS

22 maart 2020

13u37

Bron: Belga 0 Premier League Southampton-directeur Martin Semmens heeft in een interview met de BBC gesuggereerd dat Premier League-matchen elke dag op tv uitgezonden zouden kunnen worden terwijl de mensen nog verplicht thuis zijn omwille van het coronavirus.

Momenteel wordt er zeker tot 30 april niet gevoetbald in de Premier League. ‘The Sunday Telegraph’ weet dat er gewerkt wordt aan een scenario waarbij de Premier League op 1 juni wordt hervat, achter gesloten deuren. Het doel zou dan zijn om de overblijvende speeldagen van de competitie in zes weken tijd af te werken. Het nieuwe seizoen zou dan aanvangen op 8 augustus.

Semmens is van mening dat het hervatten van de wedstrijden een teken zou zijn dat het land terugkeert naar een normale situatie, maar hij benadrukt wel dat dit alleen kan gebeuren wanneer dit veilig wordt geacht. “Als de mensen nog een maand thuis zijn en er is elke dag Premier League-voetbal op tv te zien, dan kan dat alleen maar een goede zaak zijn. Niet omdat we belangrijker zijn dan de NHS (de nationale gezondheidsdienst in het Verenigd Koninkrijk, nvdr.), maar omdat we de mensen entertainment kunnen bieden en zo kunnen tonen dat we aan het terugvechten zijn”, vertelde hij aan de BBC.

De Premier League-teams hopen dat de competitie tegen eind juni kan afgerond worden, aldus Semmens. De contracten van sommige spelers lopen af op 30 juni, maar de Southampton-directeur is van oordeel dat zij wel overtuigd kunnen worden om indien nodig langer voor hun club te blijven spelen.

