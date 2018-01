Elk een wereldgoal, elk een punt: Tottenham komt op eigen veld niet verder dan 1-1 tegen West Ham TLB

22u51

Bron: Eigen berichtgeving 1 Photo News Premier League Tottenham is er niet in geslaagd om voor de zevende keer in acht jaar zijn eerste duel van een nieuw kalenderjaar te winnen. De Spurs, met Jan Vertonghen als enige Belg in de basis, kwamen op Wembley niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen stadsgenoot West Ham. De toeschouwers in Londen kregen twee wereldgoals te zien.

Tottenham sloot 2017 met enkele klinkende overwinningen af en de Spurs wilden in 2018 duidelijk voortgaan op dat elan. De withemden grepen hun stadsgenoten meteen naar de keel en Kane kan al snel twee keer dreigen, maar Tottenham miste dat tikkeltje meeval. West Ham kampeerde voor de eigen zestien en de mannen van David Moyes hielden ook stand -zij het soms met meer geluk dan kunde.

Kane en co beten zich 45 minuten lang de tanden stuk op de stadsgenoot in claret & blue. Jan Vertonghen, de enige Belg op het veld, droeg zijn steentje bij in de opbouw, verdedigend werd hij op geen enkel moment in de problemen gebracht. In het slotkwartier van de eerste helft verwaterde het voetbal van de Spurs wat, maar bijna mochten de mannen van Pochettino toch met 1-0 gaan rusten. Met een prima parade hield Adrian het afgeweken schot van Eriksen echter uit zijn doel.

Premier League Twee wereldgoals

Na rust kregen de fans op Wembley aanvankelijk hetzelfde spelbeeld te zien. Tottenham kreeg de bal, maar kansen bij elkaar voetballen bleek lastig. De beste kans was vijfentwintig minuten voor tijd voor Kane. De spits werd door Eriksen door de buitenspelval geloodst, maar Zabaleta greep nog goed in.

Een zure misser voor de topschutter en vijf minuten later werd het nog wat pijnlijker. Met een fantastische knal maakte Pedro Obiang Wembley immers heel even muisstil. De 25-jarige Spaanse middenvelder kreeg te veel tijd van Eriksen en knalde het leer vanaf zo'n dertig meter perfect in de kruising.

Was Tottenham op weg naar een nederlaag in een partij die het eigenlijk de hele tijd had gedomineerd? Als het aan Son lag niet. Iets minder dan tien minuten voor affluiten pakte de Zuid-Koreaan immers op zijn beurt uit met een heerlijk schot. Noble legde hem weinig in de weg, de bal verdween in de bovenhoek. En 1-1 was meteen ook de eindstand.

.@OfficiaISonny​ had absoluut geen zin in een nederlaag tegen West Ham United​! 👀💣 pic.twitter.com/KlfII8hmlc — Play Sports (@playsports) 4 januari 2018

