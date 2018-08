Eindelijk eens niet afgekeurd: Vertonghen scoort zijn eerste in vijf jaar met behulp van doellijntechnologie SDD/KTH

11 augustus 2018

16u45

Bron: HLNinEngeland 1 Newcastle United NCU NCU 1 einde 2 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League Hij haalde het zelf aan. Eindelijk eens een doelpunt dat niet van hem werd afgenomen. Vijf jaar heeft Jan Vertonghen moeten wachten voor hij nog een Premier League doelpunt achter zijn naam kreeg. In het verleden namen refs en doelpuntenpanels hem immers drie goals af: twee tegen Sunderland en een tegen Man United. Als die tegen Newcastle straks maar blijft staan. De Spurs wonnen uiteindelijk met 2-1.

Hij heeft er zich wel eens in opgejaagd. Diep vanbinnen is Jan Vertonghen, vorig jaar een van de beste verdedigers in de Premier League, nog altijd een middenvelder. Een die graag een doelpunt meepikt. Alleen: de instanties hebben hem de voorbije jaren in de Premier League niet geholpen. 13.250 minuten heeft hij op een nieuw doelpunt moeten wachten - vijf jaar. Zijn laatste officiële doelpunt maakte hij op Swansea in 30 maart 2013. Tussenin zag hij er in 2014 tegen Sunderland een onterecht afgekeurd voor buitenspel na een gênante scheidsrechterlijke dwaling, een andere werd later geschrapt door het doelpuntenpanel van de Premier League en gecatalogeerd als een own-goal. "In mijn hoofd heb ik elk jaar gescoord", zei Vertonghen na zijn doelpunt zaterdagmiddag. "Ze hebben mij er zoveel afgenomen. Maar goed, nu zijn we goed gestart en hopelijk ga ik er meer maken dan Dele Alli."

Ook nu hing er een speciaal randje aan zijn doelpunt. Hij had hulp nodig. De Rode Duivel kopte vroeg in de match een corner van kort bij tegen de lat. De bal vloog via doelman Dubravka weer uit doel, maar de ref keurde de treffer goed via de doellijntechnologie. Newcastle klom weer langszij via Joselu, maar Dele Alli legde nog voor rust de eindstand vast. Rondon trof in het slot nog de lat. Moussa Dembélé mocht nog invallen bij Spurs. Toby Alderweireld, sinds januari geen eerste keus meer voor Pochettino, bleef op de bank.

Manchester United opende gisteren het Premier League-seizoen met een 2-1 zege tegen Leicester.

