Eindelijk! Christian Benteke scoort eerste competitiegoal voor Palace LPB

14u01 2 Action Images via Reuters Premier League De kop is eraf voor Christian Benteke. De spits van Crystal Palace scoorde vanmiddag eindelijk zijn eerste competitiegoal van het seizoen in de Premier League.

Na 19 minuten kopte Benteke op het veld van Leicester City raak. Zijn manier van vieren was apart: vingertjes in de oren, als reactie op de kritiek die vorig weekend over hem neerdaalde. Toen miste Benteke in blessuretijd een penalty die hij niet had mogen trappen.

Ook voor Crystal Palace betekende het doelpunt van Benteke het einde van een lange periode van droogte. De 'Eagles' konden in de voorbije tien (!) uitduels in de Premier League geen enkele keer scoren. Het laatste doelpunt op vreemde bodem, ook al van Benteke, dateerde van 23 april op Liverpool.

Met de rust in zicht speelde Benteke zich opnieuw in de kijker. Hij hield knap zijn tegenstander af en zette Zaha op weg naar de 0-2. Leicester City, 13 op 15 in de voorbije weken, heeft in de tweede helft een pak werk voor de boeg.

EINDELIJK! @chrisbenteke scoort z'n eerste van het seizoen voor @CPFC! 👀 pic.twitter.com/7dSko5GZPs Play Sports(@ playsports) link

Well, that one was coming. Christian Benteke’s first goal since May. 7 months. #cpfc pic.twitter.com/fkKjjy8UrJ Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

REUTERS