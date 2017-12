Eindelijk! Christian Benteke scoort eerste competitiegoal voor Palace LPB

15u20 3 Action Images via Reuters Premier League De kop is eraf voor Christian Benteke. De spits van Crystal Palace scoorde vanmiddag eindelijk zijn eerste goal van het seizoen in de Premier League. Palace won met 0-3 bij Leicester City en rukt zich los uit de degradatiezone.

Na 19 minuten kopte Benteke raak, de voorzet op maat kwam van Townsend. Zijn manier van vieren was apart: vingertjes in de oren, als reactie op de kritiek die vorig weekend over hem neerdaalde. Toen miste Benteke in blessuretijd een penalty die hij niet had mogen trappen.

Ook voor Palace betekende het doelpunt van Benteke het einde van een lange periode van droogte. De 'Eagles' konden in de voorbije tien (!) uitduels in de Premier League geen enkele keer scoren. Het laatste doelpunt op vreemde bodem, ook al van Benteke, dateerde van 23 april op Liverpool.

Met de rust in zicht speelde Benteke zich opnieuw in de kijker. Hij hield knap zijn tegenstander af en zette Zaha op weg naar de 0-2. Leicester City, 13 op 15 in de voorbije weken, lag op apegapen en kon na de pauze niet meer terugslaan. Temeer omdat Ndidi (ex-RC Genk) na een uur met twee keer geel mocht inrukken. Schmeichel hield Benteke in het slot van de 0-3. Palace-coach Roy Hodgson gunde zijn spits een applausvervanging. Sako zette in blessuretijd de kers op de taart.

EINDELIJK! @chrisbenteke scoort z'n eerste van het seizoen voor @CPFC! đź‘€ pic.twitter.com/7dSko5GZPs Play Sports(@ playsports) link

Well, that one was coming. Christian Benteke’s first goal since May. 7 months. #cpfc pic.twitter.com/fkKjjy8UrJ Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

1106 - Christian Benteke has just ended a run of 1106 minutes and 28 shots without a goal in the Premier League for @CPFC. Finally. pic.twitter.com/PDnPX1yFdt OptaJoe(@ OptaJoe) link

REUTERS