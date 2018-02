Einde verhaal voor Mignolet bij Liverpool? Karius krijgt ook voorkeur in de Champions League Kristof Terreur in Engeland

13 februari 2018

19u17

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League Einde verhaal voor Simon Mignolet bij Liverpool. Tenzij Jurgen Klopp het alsnog in zijn hoofd haalt om ergens te roteren of concurrent Loris Karius zich blesseert, komt de Limburger dit seizoen niet meer in actie voor Liverpool.

De Duitse coach geeft ook in de Champions League de voorkeur aan Karius. “Ik wil er niet te diep op ingaan”, zei Klopp in Porto. “We zijn enkel geïnteresseerd in de volgende match, maar Karius’ prestatie tegen Southampton was uitstekend.” Begin dit jaar schoof Klopp onze landgenoot abrupt aan de kant ten voordele van zijn poulain Karius, die in 2016 op zijn voorspraak naar Anfield kwam. Een degradatie die hard aankwam bij Mignolet. Zo slecht was hij niet bezig.

Officieel staat het licht nog niet op groen, maar Mignolet (29) mag deze zomer na vijf jaar beschikken bij Liverpool. Ondanks nog een doorlopend, lucratief contract tot 2021. Vorige zomer toonde onder anderen Napoli interesse. Mignolet speelde meer dan 200 wedstrijden voor Liverpool en had een belangrijke rol in de kwalificatie voor de Champions League. Toch kon hij de twijfels nooit bannen. Bij de veeleisende fans was hij nooit een lieveling.

Mogelijk trekken The Reds komende zomer een extra doelman aan. (KTH)