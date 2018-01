Einde van het rijk Mignolet? Klopp bevestigt: “Karius is mijn nummer een” Kristof Terreur in Engeland

Een nieuwe doelman dan maar. Jürgen Klopp vindt Simon Mignolet niet goed genoeg meer en schoof hem abrupt aan de kant. Zijn vervanger, Loris Karius, maakte tegen Man City evenmin een beste beurt. "Karius blijft mijn nummer een", zegt Klopp. Rijk uit voor Mignolet.

Luttele seconden lag hij languit in het gras. Het hoofd ging naar beneden. De gelaatsuitdrukking van een doelman die beseft dat hij dat schot had moeten tegenhouden. Ondertussen zoomde de camera in op het gezicht van de keeper op de bank. Het leven zoals het is, keeper bij Liverpool. Met Loris Karius aan de schandpaal en de onverwacht aan de kant geschoven Simon Mignolet in een comfortabelere positie, kauwend op de bank. Jürgen Klopp bevestigde dat hij zinnens is om Karius een tijdje te laten staan. Mignolet is met anderhalf jaar vertraging nummer één af, want Klopp heeft nooit weggestoken dat Karius in 2016 werd gehaald als eerste keus boven ‘Big Si’. ‘t Is zijn mannetje. Klopp: "Meestal zou ik zeggen: dit is een beslissing voor een dag. Dat is ze niet. Als Loris blijft presteren, blijft hij tussen de palen staan." Dat hij bij de gelijkmaker van Sané met een hard schot in de korte hoek werd geklopt, veranderde weinig aan het oordeel van zijn trainer. Een goeie keeper had die altijd gehad: de handen te laag. "Het was een fantastisch doelpunt", zei Klopp. "Natuurlijk was het in de hoek van de doelman, maar mensen zullen altijd een haar in de soep vinden. Ik zit zo niet in mekaar. Hij weet dat hij die bal moest hebben, maar voor de rest speelde hij een fantastische match." De beschermende arm voor zijn poulain. Karius, op voorspraak van Klopp naar Anfield gehaald, gaat kansen blijven krijgen. Om te zien of hij er klaar voor is en indien niet om komende zomer een andere keeper te halen. Alisson van Roma bijvoorbeeld. “We gaan niks veranderen”, zei Klopp. “Karius is mijn nummer een. Hij mag fouten maken, want dat doet iedereen in het leven. De beslissing is genomen. Ik kom er niet op terug.”

REUTERS Loris Karius.

Rijk is uit

Door de naam van Mignolet staat, sinds hij op Arsenal naast een schot van Xhaka sloeg, een streep. Hij kreeg nog zijn kans tegen Burnley, maar de komende maanden zal hij het - althans als Klopp woord houdt - moeten stellen met een rol op het tweede plan.

Hij is een betere doelman dan zijn reputatie in Engeland doet vermoeden, maar na vijf jaar en meer dan 200 matchen in het shirt van Liverpool lijkt Mignolets rijk er uit. Of knokt hij toch voor een laatste keer terug? Zoals in december 2014, zoals in 2015 en zoals in 2016, toen hij na een povere run van Karius alsnog Klopp van gedacht deed veranderen. "Beide keepers zijn niet goed genoeg om mee te doen voor de prijzen, maar Mignolet is beter dan Karius", besloot clubicoon Jamie Carragher. Het is een mening die velen delen.